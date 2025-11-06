颱風鳳凰預計晚間轉中颱 11、12日雨勢最大

記者古可絜／綜合報導

颱風鳳凰預計今（7）日晚間轉為中度颱風，氣象署表示，鳳凰在接近菲律賓過程將增強成強烈颱風，暴風圈擴大，10至11日為北轉時間點，但北轉角度仍有分歧，預測11日、12日雨勢最大。

中央氣象署表示，輕度颱風鳳凰中心氣壓975百帕，今日下午2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方2030公里海面上，以每小時28轉32公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風，7級風暴風半徑150公里。

氣象署提到，鳳凰可能在今晚轉為中度颱風，並在接近菲律賓過程增強成強烈颱風，暴風半徑將再擴大，但在通過菲律賓、往臺灣靠近過程，颱風強度將逐漸減弱，暴風半徑也會縮小。

鳳凰到東沙島附近時，預測仍維持中度颱風強度，但在通過臺灣後，將快速減弱，變性成溫帶氣旋。另10日、11日將是鳳凰北轉時間點，但目前各國模式模擬對其北轉角度仍有一定分歧度，登陸與否仍存在不確定性，也有可能朝西偏、往臺灣海峽通過。

氣象署指出，10至13日受颱風及其外圍環流、東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。10日基隆北海岸、東北部、東部、大臺北地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

11日北部、東半部地區、恆春半島及南部山區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨；12日中南部、東部及東南部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及東北部地區有短暫陣雨；13日北部、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，提醒民眾多加留意。

颱風鳳凰預計今日晚間轉為中度颱風，氣象署表示，鳳凰在接近菲律賓過程將增強成強烈颱風，暴風圈擴大，10至11日為北轉時間點。（氣象署提供）

颱風鳳凰暴風可能到達時間及機率圖。（氣象署提供）