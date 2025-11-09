颱風鳳凰「共伴效應」11、12日最劇 北部、東部防大量致災雨

（圖／氣象署網頁）





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(9)日為「風雨前的寧靜」，各地天氣晴朗，白天熱早晚涼的天氣，晚起北海岸及東半部轉有局部降雨的機率。吳德榮提醒，颱風鳳凰今晚將以最強之姿登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，在接近台灣的過程逐漸減弱。11、12日在鳳凰與東北季風的「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。

吳德榮指出，明(10)日鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。週二、三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢；而減弱中的鳳凰環流則視其路徑、強度，為部分地區帶來「強風、豪雨」的威脅，模式調整中，需持續觀察。週四(13日)鳳凰持續減弱、遠離，天氣由南而北、先後逐步好轉。週五、六(14、15日)西半部晴朗，大台北、東半部偶局部短暫雨。

吳德榮表示，最新(8日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑則顯示，鳳凰正如同其他11月北轉強颱的特性，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入，而強度減弱，這也是11月少有強颱直接侵襲台灣的原因，正因為各別模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也更加分散。故其環流所伴隨的「強風、豪雨」，亦有很大的「不確定性」。

吳德榮說，最新(9日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰今晚將以最強之姿〔強烈颱風(53米/秒)〕登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，其強度亦逐漸減弱。11、12日在鳳凰與東北季風的「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢，應嚴加防範；而鳳凰在接近台灣的過程，中心雖持續的減弱，但其環流伴隨「強風、豪雨」，對部分地區仍具有的威脅，亦應防範；至於鳳凰中心是否登陸？在哪登陸？並非重點，也無需去特別強調。

