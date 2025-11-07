颱風鳳凰「罕見」特殊案例 專家提冷知識：鳳凰不是鳥
颱風鳳凰生成後仍不斷增強，預估其顛峰強度可達強烈颱風等級，依照目前預估路徑除了登陸菲律賓，未來也將朝台灣撲來。氣象專家林得恩今（7）日po文，分析指鳳凰是個罕見的特殊案例，他還提到相關冷知識，強調本次「鳳凰」颱風，「不是花，不是鳥，而是山；香港命名。」
輕颱鳳凰目前位於鵝鑾鼻東南東方2,270公里之處，以每小時21轉26公里速度，向西北西轉西進行，預測8日凌晨2點左右，其中心位置在北緯12.3度，東經133.9度，即在鵝鑾鼻東南方1,740公里之處，有增強為中度颱風的趨勢。
專家林得恩今於臉書粉專「林老師氣象站」po文，指每次颱風來襲前，都會根據各數值模式模擬結果，與實際現況的環境發展，進行滾動式的綜合評估，嘗試預測颱風可能的最佳路徑。再依此對應過去歷史可能的颱風個案進行選取，做為可能風雨量值預估的重要參考依據之一。
不過林得恩強調，這次鳳凰颱風的歷史颱風個案選取，「真的是太難了」。因要在11月，強度等級又是在中度至強烈颱風之間；而且是從台灣西部一路北上，不管有無登陸，或從海峽直接北上的颱風，「在過去歷史個案中，都是非常罕見的！只能說，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例！」
最後，林得恩還提到2點冷知識，首先，本次「鳳凰」颱風，不是花，不是鳥，而是山，是香港命名；第二點，從1950年到2024年氣候統計來看，11月平均侵台颱風數，1年只有0.3個；曾於11月登陸台灣的颱風也僅6至7個，其中，幾乎無一個案是由西部登陸，橫越中央山脈，再從台灣東部或東北部出海的歷史颱風。而由南往北、走台灣海峽的颱風總數3至4個，也是屬於在11月份較罕見的路徑。
