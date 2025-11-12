颱風鳳凰「變了」穿台影響曝！鄭明典曬圖揭變化
生活中心／李汶臻報導
輕颱「鳳凰」暴風圈今（12）日清晨已進入南部陸地，若登陸台灣將是史上第二個11月登陸台灣的颱風。有別於最開始的大C迴轉預測路徑，鳳凰颱風從通過菲律賓後的變化超大，不僅颱風路徑變了，整體更是「大瘦身」越來越小顆。前中央氣象局長鄭明典今（12）日稍早貼出雷達回波圖，示警「颱風環流還在」，還是要持續追蹤。
颱風「鳳凰」暴風圈已觸陸，颱風中心不排除今晚從高屏登陸。（圖／翻攝自天氣與氣候監測網）
26號輕度颱風「鳳凰」步步逼近，海陸警齊發，全台週三（12日）有苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、宜蘭、澎湖等11縣市停止上班上課，花蓮也有部分地區停課。據氣象署公布的最新颱風動態及路徑潛勢預報圖顯示，颱風路徑變了，後續大台北等北部、中南部將迎來一波降雨。據中央氣象署今早8時更新的最新消息，鳳凰現況強度減弱，預估晚間有機會在高屏登陸。儘管強度逐漸減弱當中，但對台灣近海一帶的風雨威脅還是要多加留意。
颱風「鳳凰」強度減弱、暴風圈持續縮小，預估晚間有機會在高屏登陸。（圖／中央氣象署提供）
「鳳凰」過去3小時強度稍減弱且暴風半徑持續縮減，不排除在今晚登陸至出海的過程中，就會持續減弱為「熱帶性低氣壓」。前中央氣象局長鄭明典今（12）日一早就以「雷達動態看颱風！」為題發文並貼出雷達回波圖，表示夜間紅外線衛星影像幾乎看不到颱風，但用雷達動態可看到一部分旋轉回波，稍微外延一下，還可以估計颱風中心的位置。鄭明典提醒，目前「颱風環流還在，還是要持續追蹤！」。
鄭明典12日一早曬圖，表示「颱風環流還在，還是要持續追蹤」。（圖／翻攝自臉書@鄭明典）
鄭明典稍早再度PO文、更新天亮後的颱風最新動態，指出「天亮了，看見鳳凰低層環流！」。而他也進一步解釋衛星雲圖「真實色彩衛星影像」的背後意義，他表示鳳凰颱風低層雲系還算完整，像個甜甜圈（大箭頭），但近中心已無伴隨深對流，強度持續減弱中。另一方面，颱風西北側有一些對流雲系，那是繞山過來的外圍環流和颱風較內圈環流的交會處（輻合區），鄭明典解釋「這部分和地形有關，不會移入陸地」。
台灣上空「整片白霧」籠罩，鄭明典曬圖揭最新變化。（圖／翻攝自臉書@鄭明典）
原文出處：鳳凰「暴風圈已觸陸」穿台時間曝！整片霧「籠罩台灣上空」鄭明典揭變化
