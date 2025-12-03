颱風「吹倒千樹」！重創污水系統 溪頭門票要漲

南投溪頭號稱是全台最強的森林遊樂區，園區公告明年元旦開始，門票要漲價了。（圖／東森新聞）





覺得漲太多？南投溪頭號稱是全台最強的森林遊樂區，園區公告明年元旦開始，門票要漲價了，年票從2千漲到3千元，被網友認為漲太兇引發論戰。

是民眾夏季的避暑勝地，冬天也有很多習慣爬山的登山客前往，不過颱風吹毀上千棵樹倒，還重創污水處理系統，修繕成本大為增加，園區公告明年元旦開始，門票要漲價了，其中不限次數入園的年票，從2千漲到3千元，漲幅高達5成也被網友認為漲太兇，引發論戰。

停車場內遊覽車停滿滿，民眾手拿登山杖背好裝備，準備好要爬山，號稱台灣最強森林園區的南投溪頭自然教育園區，一早就湧入不少登山客，大家不畏低溫就是要爬山，不過園區公告明年要漲價了，漲最多的是年票一口氣漲5成。

登山客：「我們使用者付費，我覺得是可以的，（我覺得比較貴，可能年長的票還好，我覺得對我們來說，3千塊年票，甚至一次進場250元，我覺得是比較大的負擔。）」

溪頭教育園區，是知名的夏季避暑勝地，到了冬天也有不少習慣爬山的登山客造訪，針對票價上漲，民眾有的贊成有的覺得貴，因為票價平均漲幅近兩成，全票從原本的220變成250，半票、優待票漲20元，65歲以上特惠票漲10元，其中不限入園次數的年票，從2千變成3千，被網友質疑漲太兇。

台大實驗林副處長鐘立展：「水電還有設施的維護的費用，都是大幅的增加，票價調整的幅度大概是多少，我們目前大概是抓1.5到2成這個區間。」

門票上漲原因，其實與園區修復有關今年7月的丹娜絲颱風，為園區帶來嚴重災情，神木區上千棵樹倒塌，範圍大約5公頃，要開路請工程車進去，全靠人工修繕相當不容易。

溪頭自然教育園區主任彭嘉文：「因為這個倒木範圍非常的大，有些地方因為也沒有林道或者是作業道可以進去，後續我們還要再開闢作業道，估計加起來應該5公頃，零零星星的加起來。」

丹娜斯颱風還重挫汙水管線設施，園區花了近800萬元搶修 ，錢都花在刀口上，再加上人事成本漲幅超過2成，還有物價入園平安保險費也上漲，考量永續經營才會調漲門票，不過森林園區，遊客一年四季都愛去，票價疑似漲太兇也意外讓網友戰翻。

