颱風「天琴」生成！ 氣象署曝最新路徑

中央氣象署今（25）日晚間發布消息，原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，於20時發展為輕度颱風，編號第27號國際命名「天琴（KOTO）」，預測未來朝西北西方向移動，對台灣無直接影響。

氣象署說明，颱風天琴25日20時的中心位置在北緯11.0度，東經120.2度，以每小時27公里速度向西北進行。

氣象署另提醒，明天台灣持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，而白天高溫北部及宜花地區為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大，早晚外出請加件外套注意保暖。

降雨方面，隨著水氣減少，明天僅迎風面地區有零星雨勢，不過留意晚起水氣增加，北部、東半部及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，南部地區及中部山區亦有零星降雨機率，外出請攜帶雨具備用。

