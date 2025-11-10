颱風＋季風共伴！花蓮山區恐發生「強降雨」 蘇花公路不排除預警封閉

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風強降雨影響，蘇花公路蘇澳至崇德路段今天將視山區雨勢不排除預警封閉；圖為蘇花公路崇德路段。（羅亦晽攝）

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風強降雨影響，花蓮山區今天起可能會發生強降雨，公路單位已提前進駐搶災機具在台9線蘇花公路待命，後續也不排除視雨勢加劇預警封閉蘇澳至崇德路段。另外，秀林鄉公所也緊急宣布秀林鄉富世村第13鄰至19鄰及和平村，今日中午12時起停班、停課。

公路局東區養護工程分局南澳工務段指出，依最新氣象情資，宜蘭、花蓮地區今天起將有強降雨情形發生，有大範圍大雨至豪雨發生機率，為維護用路人通行安全，已在轄線提前進駐9組搶災人員、機具加強巡查及待命搶修，後續如颱風環流雨勢持續加劇，蘇花路廊蘇澳至崇德路段不排除實施預警性道路封閉。

廣告 廣告

秀林鄉公所表示，因應颱風來襲進行撤離及收容整備工作，秀林鄉富世村第13鄰至19鄰，包含天祥布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原等地區，及和平村今日中午12時開始停止上班、停止上課。

更多中時新聞網報導

健保總額將破兆 賴：調整給付結構

NBA》浪費22分領先 雷霆遭拓荒者逆轉

張孝全拍《深度安靜》先沉澱20秒