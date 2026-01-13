颱風「洛鞍」估本週生成！最新路徑曝 下週迎更強冷空氣

記者蔣季容／台北報導

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署）

早晚溫差大！今（13）晨受到冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東部出現6至10度低溫，不過白天日照回溫快，預測今明兩天北部及東部最高溫23度，中南部可達27度，週四（15日）至週末又再回溫，中南部高溫約28度。不過下週又有另一波東北季風增強，氣溫將再次轉涼。至於今年1號颱風「洛鞍」這週可能生成，預估週末靠近菲律賓東方近海後轉往東北方遠離消散。

天氣風險分析師林孝儒說明，今日受大陸冷氣團且環境偏乾影響，晨間各地仍有顯著的輻射冷卻效應發生，北部及東部低溫6至10度、中南部11至14度，體感皆偏寒冷。這波冷空氣南侵幅度較小，主要影響北部至東部。預測今明兩天北部至東部高溫約19至23度，低溫約13至17度。中南部高溫約23至27度，低溫約12至16度。白天日照回溫快，但夜晚清晨再度受輻射冷卻影響，低溫顯著、日夜溫差大，早出晚歸請留意保暖。

林孝儒指出，週四至週末台灣附近多為偏東或至東北季風影響，北方冷空氣勢力不強，各地氣溫緩步回升，但早晚受輻射冷卻影響時，都還是略有寒意。預測北部至東部高溫約20至24度，低溫約14至17度；中南部高溫約24至28度，低溫約15至18度。整體水氣不多，各地多為晴時多雲天氣。週末則隨環境轉東北風且水氣增多下，東北角至東部將轉陰有短暫陣雨，中南部則可維持晴時多雲，天氣相對穩定。

林孝儒提及，下週一、二（19至20日）另一波東北季風增強，氣溫再度轉涼；北部至東部轉為陰有短暫陣雨，中南部晴到多雲、山區局部短暫雨。初步研判，此波季風過後仍可能銜接更乾冷的空氣南下，台灣將再出現一波較明顯降溫，請持續留意最新預報並適時加強保暖。

林孝儒表示，本週南方洋面逐漸有熱帶擾動逐步發展為熱帶性低氣壓或颱風的跡象，週末可能靠近菲律賓東方近海後轉往東北方遠離消散。此季節雖較少見，但並非罕見。目前研判，熱帶系統距離台灣遠，對本島天氣無直接影響；但若於巴士海峽至東南部近海活動，仍請留意間接海象不穩定或沿海風浪略增及長浪可能，請視最新浪況調整行程。

