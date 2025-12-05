颱風「洛鞍」明恐生成！挾水氣炸台灣？專家解答

【江宜潔／台北報導】近日天氣重點大致為東北季風南下，繼今（5）日這波濕涼將於本週末（6、7）趨緩後，下週又會有兩波接力報到，且其中一波甚至不排除挑戰今年首波大陸冷氣團；與此同時，位於菲律賓東方海域的一個熱帶擾動（93W），最快明（6）日有機會發展成颱風「洛鞍」（NOKAEN，寮國命名），不過距離台灣稍遠、不影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄分析未來天氣，明日清晨因輻射冷卻作用，西半部局部最低溫可降至12℃左右，接著白天起東北季風減弱、逐漸回溫，北部將轉多雲時晴、中南部則為晴朗，東半部偶有局部短暫降雨機率。

緊接著，週日（7）持續回溫，西半部大致晴朗、東半部偶有局部短暫降雨機率；下週一（8）日東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部及東半部有局部短暫降雨機率；下週二（9）起東北季風逐日減弱，其中下週二迎風面降雨機率降低且範圍縮小、氣溫略升。

下週三（10）至週四（11）西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫降雨機率，整體氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼；不過，最新（4日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，下週末（13、14）前後有強冷空氣南下，因科學極限，各國模式模擬強度不一、南下時間分歧，需持續觀察調整。

最新歐洲模式系集模擬顯示，明、後（7）兩天菲律賓東方海面的熱帶擾動（93W）有發展成颱機率，預計下週將大致循日前颱風「天琴」路徑通過菲律賓中部、進入南海，並一路西進，對台灣無威脅。

不過，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》另指出，熱帶擾動（93W）現正位於菲律賓東方海域，預計未來幾天內將穿越菲律賓中部群島，接著進入南海、逐漸減弱消散，因此成颱機率偏低，同時也因位置夠南邊、水氣北上幅度相當有限，故其對台灣天氣無太大影響，大家可放心。

