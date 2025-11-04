颱風「海鷗」強襲菲律賓！宿霧街道淹成河 多輛車滅頂
颱風海鷗在昨（3日）晚間11點多，從菲律賓中部登陸，風雨猛烈，最大陣風甚至高達每小時205公里。現在各地也開始傳出災情，宿霧地區多個社區街道淹成河，許多汽車泡水，還有地區的房屋被洪水淹沒，居民們被迫爬上屋頂避難，情況相當危急。
泥黃色的洪水傾瀉而下，一個不留神就可能被捲走，相當危險，暴雨下不停，街道瞬間淹成河，車輛通通泡在水裡，有的甚至已經滅頂，還有地區，水已經淹到一層樓高，民眾只能爬上屋頂避難，這些都是菲律賓宿霧島。
颱風海鷗，3號晚間11點多，從菲律賓中部維薩亞斯群島登陸，帶來猛烈的風雨，最大陣風每小時甚至高達205公里，並夾帶超過3公尺的風暴潮。
民眾：「一棵大樹倒了，一棵非常大的樹木。」
中部地區災情嚴重，強風橫掃過的地區，到處可以見到樹木、電線杆倒塌，交通受阻，而樹上纏繞著電線，也對居民造成安全隱憂。
記者：「全國共有近6萬人，約1萬7千戶家庭受到影響，根據報告，受到影響的地區包括西維薩亞斯、內格羅斯島，中維薩亞斯、東維薩亞斯，以及卡拉加地區。」
由於這次海鷗颱風登陸的地區，正是過去多次遭到致命風災重創的地方，因此當局早在颱風逼近前，就緊急撤離了沿海各省超過15萬人。
當地居民：「我們很害怕，因為我們的房子可能會倒塌，畢竟它只是用木頭搭建的，我也很擔心，和我一起住在這的兩個孫子。」
颱風海鷗在橫掃中西部時，強度仍不斷增強，不僅陸地災情嚴重，更衝擊空中和海上交通，目前有超過160個航班取消，海上船隻也全面停航，接下來海鷗預計在5號，重新進入西菲律賓海，並往越南方向移動，氣象局呼籲，民眾嚴加防範，漁民更切勿冒險出海。
