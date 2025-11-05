颱風「海鷗」狂襲菲律賓中部！ 洪水釀逾52死 宿霧震後雪上加霜

颱風「海鷗」侵襲菲律賓中部，「宿霧」災情嚴重，幾乎整座城市都泡在水中，不少民眾爬到自家屋頂避難，但仍造成全菲律賓至少52人喪命，還有數十萬人流離失所。這場水災，對正在從九月強震恢復的「宿霧」而言，可說是雪上加霜。

颱風「海鷗」重創菲律賓宿霧島。（圖／達志影像美聯社）

颱風「海鷗」侵襲菲律賓中部，重創宿霧地區，造成至少52人喪命，數十萬人流離失所。災情之嚴重，幾乎整座城市都泡在水中，許多民眾被迫爬到屋頂避難。專家指出，這場災難與氣候變遷有關，海水溫度持續上升導致颱風越來越頻繁。對於剛從九月強震中復原的宿霧來說，這次水災更是雪上加霜，各國政府和民眾都不敢輕忽這次的災情。

颱風「海鷗」以每小時180公里的瞬間風速（相當於15級風以上）強襲菲律賓中部，造成嚴重災情。根據當局資料，在颱風登陸前24小時的降雨量就已超過宿霧一個月的平均降雨量，導致洪水來勢又快又急。街道瞬間變成小河，洪水甚至淹到半輛轎車的高度，迫使超過40萬人撤離家園。

一位當地民眾表示，他們一開始待在一樓，但隨著水位上漲後不得不移動到二樓，最後因水位持續上升，他們決定逃到屋頂避難。目前颱風「海鷗」正持續向西移動，預計進入南海後會朝向越南、泰國方向前進，鄰近國家都不敢大意看待這次的颱風。

英國帝國理工學院大氣物理學教授Ralf Toumi解釋，海洋溫度會將水氣輸送到大氣中，而水氣正是颶風、颱風的真正能量來源。專家分析認為，在氣候變遷影響下，海水溫度持續上升是導致颱風越來越頻繁的主因之一。

法國國家科學研究中心氣候專家Robert Vautard進一步警告，全球暖化問題越來越嚴重，目前已經逼近氣候臨界值。他解釋，所謂臨界值就是如果超過這個點，一個系統就可能會發生突然的或不可逆轉的重組。隨著聯合國氣候峰會COP30即將登場，歐盟正在針對新的氣候目標進行磋商，各方呼籲不要再空喊口號，應該採取實際行動來應對氣候變遷帶來的嚴峻挑戰。

