颱風「海鷗」生成！2波東北季風接力報到 北部、宜蘭氣溫下探1字頭

氣象署指出，台灣未來一周將有2波東北季風接力報到，氣溫下降，尤其北部與東北部地區將持續濕涼。

此外，昨（1日）晚間在關島西南方海面的熱帶性低氣壓，生成為今年第25號颱風「海鷗」，但因其路徑偏南，對台灣沒有直接影響。

今明低溫下探19度、週二水氣增多

中央氣象署表示，受到東北季風影響，今（2日）、明（3日），北部及宜蘭地區天氣較涼，高溫僅約24至27度，低溫預測將下探至攝氏19至21度，其他地區早晚亦涼。迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部、東部有局部短暫雨。

廣告 廣告

隨著低壓雲系通過，3日降雨稍增，桃園、新竹、苗栗地區也可能有零星短暫雨。

週二（4日）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫將稍微回升。然而，由於低壓雲系從華南通過台灣北部海面，水氣反而增多，桃園以北、東北部、東部仍有局部不定時短暫陣雨，竹苗、台東、恆春半島及中南部山區也有零星短暫雨。

週三第2波東北季風報到 周五才回暖

週三（5日）將迎來下一波東北季風增強，北部及宜蘭天氣會再次轉涼，迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島持續有局部或零星短暫雨。

低溫預測北部、宜蘭19至21度，中南部、花東20至24度，馬祖17至19度，金門19至21度，澎湖22至23度。

週五（7日）東北季風減弱，北部、東北部氣溫才會回升，各地大致多雲到晴。

值得注意的是，台灣呈現明顯的溫差對比。中南部、花東地區低溫約在21到23度，但中南部高溫仍可達30度以上，最高溫甚至可能來到攝氏32度，不過中南部地區日夜溫差較為明顯。

11月台灣北部降雨偏多 12月才轉乾

氣象署展望未來一季，指出11月模式預報台灣附近為正常至偏多雨類別。根據過去統計資料，在連續兩年反聖嬰狀態下，11月台灣北部有降雨偏多特徵。不過，進入12月及明年1月，台灣降雨將有轉乾趨勢。