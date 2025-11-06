颱風「海鷗」襲菲釀逾百死傷 全國進入緊急狀態

記者廖子杰／綜合報導

颱風「海鷗」肆虐菲律賓中部地區，截至6日已造成至少逾百人死傷和失蹤，菲國總統小馬可仕宣布進入緊急狀態，同時「海鷗」則持續朝越南方向前進。

綜合外媒報導，「海鷗」3日深夜自菲律賓東薩馬省登陸，向西穿越菲國中部地區，引發毀滅性洪水並釀成重大災情，目前已知造成至少140人死亡、127人失蹤；小馬可仕6日與災害應變官員會商後宣布進入緊急狀態，使政府能夠更快撥付緊急資金，防止糧食囤積和價格過高問題。

廣告 廣告

而「海鷗」則持續增強，朝越南逼近，6日稍晚登陸中部地區，越南國家氣象局預測，其恐掀起高達8公尺巨浪與強烈風暴潮；副總理陳紅河呼籲地方當局將其視為「緊急且危險」的風暴，並形容為「非常異常」的氣候事件。

颱風「海鷗」肆虐菲律賓中部，釀成嚴重傷亡，全國進入緊急狀態。（達志影像／美聯社）