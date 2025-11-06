颱風「海鷗」造成菲至少140死127失蹤 正向越南逼近

（中央社菲律賓利洛安6日綜合外電報導）菲律賓官方數據顯示，颱風「海鷗」（Kalmaegi）在中部引發毀滅性洪水，造成至少140人死亡、127人失蹤，菲律賓總統小馬可仕已宣布進入緊急狀態，颱風現正朝向越南方向前進。

綜合法新社和美聯社報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天與災害應變官員開會，評估風災後情況時宣布進入緊急狀態，這將使政府能夠更快地撥付緊急資金，防止糧食囤積和價格過高。

菲律賓宿霧省本週多處地區出現前所未見的洪水，沖走汽車、河邊違建屋舍，甚至連大型貨櫃都被沖走。

菲律賓國家民防辦公室今天證實，這次災害已通報114人死亡，但這項數據尚未計入宿霧省政府另外通報的28名罹難者。

在宿霧市附近的利洛安鎮（Liloan），洪水退去後已發現35具遺體。法新社記者現場看到，汽車堆疊在一起，房屋屋頂被掀開，居民正嘗試從厚重泥濘中清理出通道。

29歲的艾頓（Christine Aton）說，她的姊姊蜜雪兒（Michelle）因行動不便，被洪水困在房間內不幸罹難。

她回憶說：「我們試著用菜刀和鐵撬開門，但門絲毫不動…接著冰箱開始漂起來。我打開窗戶，跟爸爸一起游出去，我們邊哭邊想救姊姊，但爸爸說，我們若回去，3人都會沒命。」

鄰近的內格羅斯島（Negros Island）至少30人喪生。警方表示，颱風帶來的豪雨沖刷下火山泥流，掩埋卡拉翁市（Canlaon City）多戶民宅。警官波利納爾（Stephen Polinar）表示：「去年以來的火山噴發堆積了大量火山物質，大雨後，這些堆積物就傾瀉而下掩埋村落。」

統計全國死亡人數中，包括1架執行救災任務的軍用直升機失事的6名機組員。

颱風「海鷗」今天持續增強，正向越南逼近。當地官員憂心颱風可能加劇過去一週已造成47人喪生的洪災。

到今天上午8時，颱風中心風速達每小時155公里，最大陣風達190公里。越南國家氣象局預測，颱風「海鷗」今天深夜將登陸中部地區，可能掀起高達8公尺巨浪與強烈風暴潮。

越南副總理陳紅河（Tran Hong Ha）呼籲地方當局將「海鷗」視為「緊急且危險」的風暴，並形容這是「非常異常」的氣候事件。（編譯：徐睿承）1141106