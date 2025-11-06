颱風「海鷗」造成菲至少140死127失蹤 正向越南逼近
（中央社菲律賓利洛安6日綜合外電報導）菲律賓官方數據顯示，颱風「海鷗」（Kalmaegi）在中部引發毀滅性洪水，造成至少140人死亡、127人失蹤，菲律賓總統小馬可仕已宣布進入緊急狀態，颱風現正朝向越南方向前進。
綜合法新社和美聯社報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天與災害應變官員開會，評估風災後情況時宣布進入緊急狀態，這將使政府能夠更快地撥付緊急資金，防止糧食囤積和價格過高。
菲律賓宿霧省本週多處地區出現前所未見的洪水，沖走汽車、河邊違建屋舍，甚至連大型貨櫃都被沖走。
菲律賓國家民防辦公室今天證實，這次災害已通報114人死亡，但這項數據尚未計入宿霧省政府另外通報的28名罹難者。
在宿霧市附近的利洛安鎮（Liloan），洪水退去後已發現35具遺體。法新社記者現場看到，汽車堆疊在一起，房屋屋頂被掀開，居民正嘗試從厚重泥濘中清理出通道。
29歲的艾頓（Christine Aton）說，她的姊姊蜜雪兒（Michelle）因行動不便，被洪水困在房間內不幸罹難。
她回憶說：「我們試著用菜刀和鐵撬開門，但門絲毫不動…接著冰箱開始漂起來。我打開窗戶，跟爸爸一起游出去，我們邊哭邊想救姊姊，但爸爸說，我們若回去，3人都會沒命。」
鄰近的內格羅斯島（Negros Island）至少30人喪生。警方表示，颱風帶來的豪雨沖刷下火山泥流，掩埋卡拉翁市（Canlaon City）多戶民宅。警官波利納爾（Stephen Polinar）表示：「去年以來的火山噴發堆積了大量火山物質，大雨後，這些堆積物就傾瀉而下掩埋村落。」
統計全國死亡人數中，包括1架執行救災任務的軍用直升機失事的6名機組員。
颱風「海鷗」今天持續增強，正向越南逼近。當地官員憂心颱風可能加劇過去一週已造成47人喪生的洪災。
到今天上午8時，颱風中心風速達每小時155公里，最大陣風達190公里。越南國家氣象局預測，颱風「海鷗」今天深夜將登陸中部地區，可能掀起高達8公尺巨浪與強烈風暴潮。
越南副總理陳紅河（Tran Hong Ha）呼籲地方當局將「海鷗」視為「緊急且危險」的風暴，並形容這是「非常異常」的氣候事件。（編譯：徐睿承）1141106
其他人也在看
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 21 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準颱風「鳳凰」恐飆強颱！路徑曝「這3天影響劇烈」全台有感
生活中心／周希雯報導今日（5）水氣減少，不過受東北季風影響，迎風面北部、東半部、恆春半島大致為多雲時陰偶有零星降雨，其中基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨機率高，雨勢較為持續，外出請多加注意。另外，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD29，預估今日內將發展為今年第25號颱風「鳳凰」，巔峰強度可達強烈颱風，氣象粉專分析颱風3大未來走向，其中1路線「對台灣影響最劇烈，全台都有感。」民視 ・ 1 天前
黃明志涉謀殺謝侑芯 大馬律師逆風籲1事！
娛樂中心／江姿儀報導網紅「護理女神」謝侑芯日前赴馬來西亞進行拍攝工作，傳出猝逝消息，震驚台灣粉絲。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應。警方為釐清案情，已向法院申請延押6天，台、馬社會大眾與媒體高度關注，對此大馬律師陳博雄發文，逆風喊「看不到任何謀殺或誤殺證據」，認為媒體報導過度渲染而「不公平」。民視 ・ 1 小時前
「鳳凰」颱風最快今生成 三路徑決定影響台程度
又有颱風要襲台了嗎？中央氣象署觀測，目前熱帶性低氣壓TD29，最快在今天就會增強為鳳凰颱風，而且這個準颱風，看起來有可能會逼近我們而來，關鍵就在於北轉的角度與時間點，假設高壓減弱得快，颱風可能會通過東...華視 ・ 23 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
我的外送呢？男取餐竟看到「餐點被吃了」 他不承認回：我剛買
桃園一名陳先生日前透過外送平台訂餐，卻發現早餐被社區內一名經濟困難的住戶吃掉！當陳先生前往警衛室取餐時，看到該名男子正在享用疑似自己點的餐點，經過對話及警衛確認後，證實早餐確實被對方吃掉。原來，這名男子經濟狀況不佳，平時靠著領取愛心餐維生。雖然陳先生最終選擇不追究這筆300多元的損失，但這起事件也讓他決定改變外送付款方式，未來會選擇貨到付現，以增加交易安全性。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
東北季風接力「週日又有一波」！準鳳凰颱風路徑曝光 恐北轉撲台
今（4）日東北季風加上華南雲系影響，迎風面水氣偏多。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明日華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，週四（6日）東北季風開始減弱，氣溫明顯回升。至於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，後續有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的可能，預估下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國！建立全球「殺豬盤」犯罪網 創辦人陳志神秘背景起底
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，近日，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中，包括高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron、11戶豪宅和平大苑，與天王周杰倫還是鄰居，甚至在台北101設置私人招待所，據悉內部裝潢豪奢，讓人非常傻眼。而「太子集團」主嫌陳治目前仍在逃，他究竟是何背景？為何能建立起龐大的詐騙帝國？三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
準鳳凰北轉機率逐漸升高！「不排除升級強颱」 最新預估路徑曝光
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「氣象報馬仔」也示警，位於關島附近海面的熱帶擾動90w，由於北方槽線東移以致削弱副高西伸勢力，偏北向量明顯增加，迫使準鳳凰北轉的機率正逐漸升高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志半夜IG發限動！臉頰消瘦吐92字聲明 捲謝侑芯命案遭警方全面通緝
歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝逝案，消息震驚台馬兩地。由於他被傳遭大馬警方通緝、經紀人也一度表示「聯絡不上」，引發外界揣測。不過，消失近一天的黃明志，終於在今（5日）深夜現身發聲，強調自己「不會逃」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳梅慧今冥誕！太子集團「19人交保」 粉專列生前事蹟惹鼻酸
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，台灣檢近日大規模搜索，昨（4）日拘提25名被告到案，其中有19名被告分別被以3萬至100萬元不等金額交保。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」表示，今日是已故的金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，而她一直到過世前都在跟詐騙集團作戰，這樣的巧合讓不少網友感到鼻酸。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鳳凰颱風生成！路徑恐北轉逼近台灣 氣象專家驚呼「又強又大的怪物」
今年第26號輕度颱風「鳳凰」今天（6日）凌晨2點生成，目前在鵝鑾鼻西南方1190公里處，以每小時28公里速度，向西轉西北西進行，預估下週一、週二穿越呂宋島後北轉、朝台灣方向靠近，由於強度可能達強颱或中中廣新聞網 ・ 6 小時前
鳳凰估今生成！恐直逼強颱 下波東北季風週日轉濕涼
【高沛生／綜合報導】今晨最低溫為新竹縣關西鎮18.4°C，東北季風持續影響北台灣，氣象署針對基隆、新北發布大雨特報。中央氣象署預報員張承傳表示，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓，今（5）日有望發展為今年第26號颱風「鳳凰」，強度可達中度至強烈颱風等級，目前正朝呂宋島前進，預估11月10日前後路徑可能出現分歧，若北轉將更靠近台灣。屆時若與東北季風產生共伴效應，東部降雨將更明顯；下一波東北季風預計週日（9日）報到，北台灣將再度轉涼轉濕。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯之死變謀殺案！ 經紀人「至少提告黃明志3大罪」驚曝委託人遭跟蹤
被封為「護理女神」的網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，事發當時還和歌手黃明志在同一間高級酒店房內，還傳出涉嫌吸毒，讓案情愈加撲朔迷離。據當地警方表示，此案已朝謀殺案進行偵辦，謝侑芯的好友兼經紀人Chris也表示，將委託律師，至少要告黃明志吸毒、提供毒品、謀殺等罪。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前