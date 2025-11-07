颱風「海鷗」重創菲律賓！188死135人失蹤 宣布進入全國災難狀態

颱風「海鷗」襲擊菲律賓造成慘重災情。（翻攝自X@pawssionproject）

颱風「海鷗」（Kalmaegi，菲律賓稱蒂諾Tino），於本週先後襲擊菲律賓與越南，造成慘重災情。根據菲國國家減災與管理委員會（NDRRMC）最新統計顯示，截至7日，目前188人死亡、96人受傷、135人失蹤。小馬可仕總統6日宣布全國進入「國家災難狀態」。

全國逾225萬人受影響 9千餘棟房屋損毀

據《菲律賓通訊社》報導，受災最嚴重的宿霧省共有139人罹難；西內格羅省與東內格羅省則分別有24人與9人。全國已有逾63萬個家庭、約225萬人受到影響，其中近8萬8649戶家庭被迫撤離至避難中心，另有2萬多戶在避難中心外接受援助。造成9千多棟房屋損毀，其中264棟全毀。

「海鷗」在菲律賓帶來強烈風雨，造成大規模停電與交通中斷。國家減災管理委員會指出，目前仍有多條道路與橋梁無法通行，部分地區供水困難，農業與基礎設施損失合計超過1600萬披索。

颱風「鳳凰」逼近 宣布進入國家災難狀態

小馬可仕總統6日在奎松市主持災情簡報時表示，考量「海鷗」造成的災害，且超級颱風「鳳凰」即將來襲，他已批准災管委員會建議，宣布全國進入「國家災難狀態」，以加速動用緊急資金並簡化採購程序，讓救援與物資能更快送達災區。他強調，政府將持續支援受災地區，同時展開「鳳凰」的防災準備工作，「若能預防得當、準備充分，就能減輕颱風帶來的影響」。

越南中部受創 房屋倒塌、電力中斷

此外，「海鷗」6日晚間在越南中部登陸，帶來強風與暴雨，造成房屋倒塌、電力中斷。越南官媒報導，多樂省一棟民宅倒塌造成1人死亡，政府已派出逾26萬名士兵協助搜救，並警告中部高原可能出現洪災與農業損失。

