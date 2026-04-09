颱風「辛樂克」將生成！對台影響、路徑曝光「恐持續增強」

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生活中心／周希雯報導

全台結束春雨綿綿的天氣、轉為晴天，今（9日）各地天氣晴朗穩定，高溫普遍達29至31度，整體感受溫暖悶熱。至於位在關島東南方的「熱帶擾動」，氣象專家吳德榮指出，已增強為「熱帶低壓」，預計最快明（10日）會升級為颱風「辛樂克」，並持續增強，根據模擬路徑與台灣距離，都與「4月颱」1特性符合。

全台連日高溫 最高飆36度

吳德榮在專欄「洩天機教室」指出，今（9日）起至下週二（14日）南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣天氣穩定；清晨易有霧、白天「熱如盛夏」。另外，連日天氣都是高溫炎熱，今（9日）北台灣高溫達32度、全台最高氣溫達35度以上；明（10日）氣溫更高、台北測站約35度，全台最高氣溫將達36度以上。

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全台「連熱6天」飆36度！將生成「辛樂克颱風」專家揭對台影響：持續增強

明（10日）氣溫更高，預測將達36度以上。（圖／翻攝「報天氣-中央氣象署」臉書）

下週有鋒面 觸及北台灣

至於何時有雨，吳德榮表示，下週三（15日）至週六（18日）有微弱鋒面在北部海面徘徊，邊緣偶爾觸及北台灣，不過影響很輕微，中南部仍大多晴朗偏熱。期末各國模式仍有差異、且持續調整，應密切觀察。

全台「連熱6天」飆36度！將生成「辛樂克颱風」專家揭對台影響：持續增強

歐洲、美國模式都顯示，辛樂克將呈現「大迴轉」的路徑。（圖／翻攝「洩天機教室」專欄）

最快明生成颱風 模擬路徑曝

要注意的是，關島東南方的「熱帶擾動」，已於昨（8日）20時增強為「熱帶低壓」，中央氣象署及日本氣象廳皆預測，明（10日）2時將發展成第今年4號颱風「辛樂克」，並將持續增強。歐洲模式(ECMWF)、美國系集模擬都顯示，辛樂克將呈現「大迴轉」的路徑，後者的轉向位置較偏西；雖然轉向位置雖有差異，但都距離台灣非常遠，與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。

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原文出處：全台「連熱6天」飆36度！將生成「辛樂克颱風」專家揭對台影響：持續增強

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