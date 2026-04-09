颱風「辛樂克」將生成！對台影響、路徑曝光「恐持續增強」
生活中心／周希雯報導
全台結束春雨綿綿的天氣、轉為晴天，今（9日）各地天氣晴朗穩定，高溫普遍達29至31度，整體感受溫暖悶熱。至於位在關島東南方的「熱帶擾動」，氣象專家吳德榮指出，已增強為「熱帶低壓」，預計最快明（10日）會升級為颱風「辛樂克」，並持續增強，根據模擬路徑與台灣距離，都與「4月颱」1特性符合。
全台連日高溫 最高飆36度
吳德榮在專欄「洩天機教室」指出，今（9日）起至下週二（14日）南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣天氣穩定；清晨易有霧、白天「熱如盛夏」。另外，連日天氣都是高溫炎熱，今（9日）北台灣高溫達32度、全台最高氣溫達35度以上；明（10日）氣溫更高、台北測站約35度，全台最高氣溫將達36度以上。
明（10日）氣溫更高，預測將達36度以上。（圖／翻攝「報天氣-中央氣象署」臉書）
下週有鋒面 觸及北台灣
至於何時有雨，吳德榮表示，下週三（15日）至週六（18日）有微弱鋒面在北部海面徘徊，邊緣偶爾觸及北台灣，不過影響很輕微，中南部仍大多晴朗偏熱。期末各國模式仍有差異、且持續調整，應密切觀察。
歐洲、美國模式都顯示，辛樂克將呈現「大迴轉」的路徑。（圖／翻攝「洩天機教室」專欄）
最快明生成颱風 模擬路徑曝
要注意的是，關島東南方的「熱帶擾動」，已於昨（8日）20時增強為「熱帶低壓」，中央氣象署及日本氣象廳皆預測，明（10日）2時將發展成第今年4號颱風「辛樂克」，並將持續增強。歐洲模式(ECMWF)、美國系集模擬都顯示，辛樂克將呈現「大迴轉」的路徑，後者的轉向位置較偏西；雖然轉向位置雖有差異，但都距離台灣非常遠，與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。
原文出處：全台「連熱6天」飆36度！將生成「辛樂克颱風」專家揭對台影響：持續增強
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鋒面減弱終於放晴！北部氣溫如洗三溫暖 下周天氣大翻轉
高溫即將席捲全台。中央氣象署預報員林柏東表示，今天鋒面逐漸減弱，入夜後天氣趨於穩定，明天起各地可見陽光，未來一周天氣整體穩定，高溫上看30度，部分地區更可能突破36度。
辛樂克颱風恐生成「強又大」！路徑估拋物線轉向 影響台灣機率曝
有熱帶擾動發展中恐生成颱風！氣象專家吳聖宇指出，目前在關島東南方的擾動90W已經逐漸發展起來，可能在今（8）明兩日發展為熱帶性低氣壓，週五到週六間有機會增強為今年第4號颱風辛樂克。
下週又要變天！颱風「辛樂克」最快週五生成 最新路徑出爐
好天氣來了！中央氣象署表示，明（9）日至下週一（13日）各地晴到多雲，僅午後山區有零星短暫陣雨，高溫普遍達29至31度，局部地區上看35至36度。另外，關島東南方的熱帶擾動，預計最快週五增強為颱風「辛樂克」，不過因距離遙遠，對台灣無直接影響。
中南部雨彈開炸！這天起全台放晴 連6天熱飆30度
好天氣要來了！中央氣象署表示，今（7）日受到鋒面通過影響，雨帶由北往南增加，預估南部傍晚後降雨機率提高，雨勢也會較增加。明天鋒面逐漸遠離，下半天天氣好轉，週四起一直到下週二（14日）各地都是晴朗穩定的天氣型態。
春雨鋒面快閃全台！4月颱「辛樂克」最快週五生成 路徑預測曝光
清明連假結束後的開工日，全台天氣受到新一波春雨鋒面影響顯得相當不穩定。然而關島東南方海域，目前該處有熱帶系統正在醞釀發展，預估今年第4號颱風「辛樂克」（Sinlaku）最快可能在週五至週六期間正式生成，根據台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興的觀察，目前的生成機率約落在5至6成之間。
震撼春雨超補！全台水庫進帳1.9億噸 新竹水情緩解、寶二蓄水近四成
清明連假期間台灣中北部有連續降雨，新竹地區寶二水庫蓄水率已從之前不及2成，截至今（8）日下午4時蓄水率已逼近4成。水利署表示，清明連假降雨雖挹注中部以北水庫，替全台水庫帶來1.9億噸水量，但枯水期尚未結束，在今年汛期前仍謹慎因應水情，維持水情燈號，加強調度及自主節水。
雨神還沒收工！明雷雨繼續轟「2地戒備」 辛樂克颱風最快週五生成
今（7）日一早受到鋒面影響，各地持續出現短暫陣雨。氣象專家賈新興表示，在明日中午前仍有降雨機率，但9日之後天氣趨於穩定，氣溫也回逐漸回升。另外，今年第4號颱風辛樂克有5至6成機率可能於10日生成，不過對台灣沒有太大影響。
今起熱如盛夏！高溫飆破35度 熱帶低壓恐成颱
中央氣象署表示，今天（9日）水氣減少，各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；環境風場轉為偏南到西南風，白天溫暖悶熱，清晨稍涼，各地低溫為21到23度，日夜溫差較大，請注意溫度變化適時調整穿著。離
今熱飆33℃高溫！一路暖到4/12 週末恐有颱風生成
氣象專家吳德榮指出，今（8）日清晨觀測資料顯示，鋒面殘餘雲系在台灣附近、伴隨零星降水回波，各地有局部短暫降雨。明（9）日起至下週二(9日起至14日)南方氣團偏強，鋒面北移、在長江流域至華南一帶徘徊，台灣天氣穩定。
機車族領錢了！「符合資格」最高補助30300元，申請條件、方法一次看
為鼓勵民眾汰換老舊燃油機車並響應低碳運輸政策，宜蘭縣政府近日宣布115年度電動機車補助新方案，不僅提高補助金額，更首創「以電換電」專案，讓已使用電動機車的民眾也能享有優惠。這項總預算達1，000萬元的
颱風辛樂克明生成機率破90％！最新歐美路徑「大迴轉」 下波雨這天來
中央氣象署指出，今（9）日水氣減少，各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；環境風場轉為偏南到西南風，白天溫暖悶熱，各地高溫約27至31度，中午前後紫外線偏強，可到過量等級，外出請做好防曬並多補充水分，清晨稍涼，各地低溫為21到23度。
第4號颱風「辛樂克」最快週五生成 恐「又強又大」最新路徑曝光
今（8日）鋒面減弱，天氣逐漸恢復穩定，明（9日）起各地晴朗炎熱，不過關島一帶的熱帶擾動（90W）正醞釀中，最快週五（10日）有機會發展為今年第4號颱風「辛樂克」（Sinlaku），且規模可能又大又強，預估路徑也曝光了。
車頂驚見超萌「憤怒鳥」？原來是台灣最迷你貓頭鷹
[Newtalk新聞] 新北市動保處近日接獲民眾通報，發現一隻小型貓頭鷹，經確認後發現該貓頭鷹為台灣體型最小的貓頭鷹「鵂鶹」。目前動保處已將鵂鶹送往三芝動物之家安置。 近日有民眾將車輛停放於新北三芝貝殼廟附近，返回時發現，車頂上有一隻外型宛如「憤怒鳥」的小貓頭鷹，小小身軀加上呆萌外型，看起來相當可愛。民眾見其遲遲未飛離，疑似有異狀，經通報新北市政府動物保護防疫處協助將該鳥送往三芝動物之家進行檢查與安置，經確認為台灣體型最小的貓頭鷹「鵂鶹」。 鵂鶹為台灣特有種，屬於保育類野生動物，在三峽、坪林、雙溪及貢寮等山區林地皆有發現。其偏好高大樹木與密林環境，常利用樹洞繁殖，鵂鶹體長約15公分，體型僅如成人拳頭般大小，外型圓潤可愛，蹲在樹枝時看起來就像一顆掛在樹上的「小葫蘆」，牠也是台灣最小型貓頭鷹。但實際上為敏捷的掠食者，主要捕食昆蟲、蜥蜴及小型鳥類。 動保處指出，依據野生動物保育法規定，像鵂鶹這類的保育類野生動物不得任意飼養、持有、輸入、輸出、販賣或展示，違者可處6個月以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金，民眾切勿因一時好奇或喜愛而擅自帶回飼養。查看原文更多New
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即時中心／陳奕劭報導 出門記得帶傘！中央氣象署今（8）日7時25分發布大雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，苗栗、台中、南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
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快訊／下班注意！2縣市大雨特報 一路下到入夜
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4號颱「辛樂克」將生成！可能成為強大颱風？專家揭最新發展
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供電告急？台電突急購「麥電」 趙少康看燃煤機組復活：台灣人難堪的二選一
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北北基等10縣市大雨特報 吳德榮︰北部今晚脫離降雨範圍 明鋒面再襲中部以北防強降雨
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