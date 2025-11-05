颱風「鳳凰」凌晨2時生成！北轉機率再增 最新預估強度、路徑曝
位在菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓TD29，已於今天（6日）凌晨2時增強為第26號颱風「鳳凰」，預估將於周日（10日）登陸呂宋島，並在下周一（11日）北轉往台灣方向前進，屆時風雨開始逐漸顯著，甚至外圍環流恐與東北季風先產生共伴效應，為北部、東部帶來豪大雨。
根據中央氣象署資訊顯示，凌晨2時鳳凰中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度向西北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑 120 公里(西北側 150 公里、東北側 150 公里、西南側 90 公里、東南側 90 公里)。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據日本氣象廳最新資料，鳳凰颱風目前將朝西北西方向前進、逐漸接近呂宋島，預估在下周一、二之間通過，在此之前強度可望增強至中度颱風上限。台灣颱風論壇指出，目前多數模式都顯示，鳳凰颱風在穿越呂宋島後，高機率北轉，朝台灣方向靠近。
台灣颱風論壇指出，鳳凰所處環境極佳，非常有利發展，路徑上海溫高、範圍廣，能量相當充足，加上本身型態、體型都相當龐大，「想不變強、變胖都很難」，預估屆時將成為一個又大又強的颱風。氣象署則表示，颱風在接近菲律賓時，暴風半徑恐達300公里，11、12日時颱風外圍環流很有可能與東北季風產生共伴效應，為北部與東部地區帶來強大的雨勢。
其他人也在看
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 14 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
準鳳凰颱風恐襲台！ 氣象專家：11至13日風雨最強烈
關島南方海面的熱帶性低氣壓預計最快今（5）日增強為鳳凰颱風，並可能發展為一個風場廣大且強度高的颱風。氣象專家吳聖宇表示，目前預報路徑不排除登陸台灣，下周二至周四（11至13日）將是風雨影響最劇烈的時期，高壓強弱變化將是決定颱風北轉時間及角度的關鍵因素。中天新聞網 ・ 12 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風最快今生成 三路徑決定影響台程度
又有颱風要襲台了嗎？中央氣象署觀測，目前熱帶性低氣壓TD29，最快在今天就會增強為鳳凰颱風，而且這個準颱風，看起來有可能會逼近我們而來，關鍵就在於北轉的角度與時間點，假設高壓減弱得快，颱風可能會通過東...華視 ・ 17 小時前
東北季風接力「週日又有一波」！準鳳凰颱風路徑曝光 恐北轉撲台
今（4）日東北季風加上華南雲系影響，迎風面水氣偏多。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明日華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，週四（6日）東北季風開始減弱，氣溫明顯回升。至於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，後續有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的可能，預估下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰北轉機率逐漸升高！「不排除升級強颱」 最新預估路徑曝光
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「氣象報馬仔」也示警，位於關島附近海面的熱帶擾動90w，由於北方槽線東移以致削弱副高西伸勢力，偏北向量明顯增加，迫使準鳳凰北轉的機率正逐漸升高。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
「大」驚喜！安平北提釣到龍膽石斑 長153cm重78kg
台南市 / 綜合報導 台南有民眾昨(3)日中午，在安平北 堤 釣魚，結果釣到超大驚喜，竟然是一隻超大尾的龍膽石斑，釣上來之後，釣客躺在旁邊合照，幾乎快要跟人的身型一樣，測量一下，長153公分，重130台斤，大約是78公斤，而這其實已經是第二次釣到。民眾在台南安平北提釣魚，收線轉轉轉，但怎麼好像轉不太起來，一靠近看驚呆了，竟然是好大一隻，龍膽石斑。釣客說：「好囉。」費了好大一番功夫，大家幫忙，終於把魚釣上來，喀擦---進照片，實在真的好大隻，釣客躺在龍膽石斑旁邊，幾乎快跟人身型差不多，測量一下，長有153公分，重130台斤大約78公斤。釣客馮仕學說：「釣魚差不多有10多年了，這隻第二隻，上次那隻142.5台斤(85.5公斤)，這隻130台斤(78公斤)，困難點是，魚要上來時，旁邊要有人幫忙，不然自己一個人沒辦法，我釣魚，沒在賣魚，再大隻，都是殺一殺，大家分享。」原來這已經，不是第一次釣到，這麼大尾的龍膽石斑，釣客分享之前，也曾釣過一隻，大約142.5台斤重，同樣很驚奇，這回又再釣到，馬上跟親朋好友們一起分享，而影片照片PO網後，也掀起大家討論，直呼好厲害，也有網友是海產業者，說估計這隻魚要上萬元，民眾釣魚，意外釣起超大驚喜。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
濕冷升級！北台連兩天有雨 颱風「鳳凰」蓄勢待發
今（4）日東北季風持續發威，加上華南雲系移入，全台水氣偏多，北部與東部地區再度迎來濕涼天氣。中央氣象署表示，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨持續，部分地區有較大雨勢出現；中部山區、花蓮及桃竹苗也有局部短暫雨，南部則以多雲為主。北部與宜花整天氣溫僅19至25度，白天偏涼；中南部與台東白天高溫可達31度，南北溫差明顯。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
準颱風鳳凰強度恐達中颱以上 氣象署：週末是關鍵觀察期
準鳳凰颱風最快11月4日生成，強度可能達中度以上！氣象專家分析其路徑雖仍有變數，但高機率從台灣東部北上或直接侵襲台灣，外圍環流勢必對台灣造成影響。氣象署簡任技正「伍婉華」表示，如北轉時間較早，對台灣影響將較輕微。氣象分析師「吳聖宇」坦言，「TD29是個不好預報且麻煩的系統」，這將是連續第2年11月可能有颱風影響台灣。專家也提醒民眾留意颱風與東北季風的交互作用，這是觀察的重點！TVBS新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰生成倒數中！ 專家曝最壞劇本：恐南部登陸東部出海
受東北季風影響，全台天氣轉涼，北部與東部地區今天（5日）仍有局部短暫雨。至於颱風動態，中颱海鷗肆虐菲律賓，在關島附近的熱帶低壓TD29，預估最快今（5）日將發展為今年第26號颱風「鳳凰」，可能在未來幾天對台灣構成潛在威脅。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
鳳凰颱風估今生成！3可能路徑曝 專家：恐達強颱等級
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」撰文道，熱帶性低氣壓「TD29」，由於所處及未來可能到達海域的環境條件，相當支持其繼續發展下去，評估今日就會增強為今年西北太平洋第26號颱風「鳳凰」，而「準鳳凰」將循環境駛流場的導引，繼續向西北方向前進，目前評估「準鳳凰...CTWANT ・ 22 小時前
準颱風「鳳凰」螺旋明顯！未來增胖「又大又強」 鬼轉直撲台
準颱風「鳳凰」預計於5日生成，並可能有機會成為強烈颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前準鳳凰的螺旋結構相當明顯，型態佳且範圍廣大，預計在成為颱風後會迅速發展增強，抵達菲律賓前可能成為一個又大又強的颱風，接下來的發展則取決於它的路徑，不同的行進方向會進入截然不同的環境，影響也會有所差異！中天新聞網 ・ 11 小時前
秋颱再+1…「這1天」鳳凰恐成形！專家曝對台影響
生活中心／楊佩怡報導第25號颱風「海鷗」，預測未來將向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續朝越南方向前進，對台灣無直接影響。繼海鷗之後，關島一帶又有熱帶擾動生成，中央氣象署預測，未來朝西北西前進，並有發展為颱風的趨勢。氣象粉專也指出，該熱帶擾動最快在「這1天」生成為第26號颱風「鳳凰」。民視 ・ 1 天前
準鳳凰颱風3路徑「全台有感」！ 週日、週一北轉關鍵期
持續受東北季風影響，今（5）天迎風面北部、東北部和東部仍有局部短暫雨，中南部午後山區則有零星短暫陣雨；今晨全台最低溫幾乎都落在20度以下，天氣逐漸轉涼，而大家最關注的TD29熱帶低壓動態，預計有三條可台視新聞網 ・ 21 小時前
準鳳凰颱風生成「恐直穿台灣」 巔峰強度超越強颱 各國預測路徑曝光
氣象專家林得恩今日在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，熱帶性低氣壓TD29由於生成位置及未來可能到達海域的環境條件，預估今日就會增強為今年西北太平洋第26號颱風「鳳凰」，並循環境駛流場導引，繼續向西北方向前進，目前評估未來有3條可能路徑，其一是因太平洋高壓未來幾天明顯東退，加上北方冷氣團勢力也尚未南下，導致準鳳凰在一過東經130度就提早北轉，以拋物線方式來到日本南方海域，這也是目前對台灣影響最小的一條路徑。太報 ・ 21 小時前
準鳳凰對台灣威脅多大？專家曝影響最劇時程：這天起降雨增多
鳳凰颱風還沒生成，但是看起來蠻有機會成為再度11月份威脅台灣的颱風，氣象專家吳聖宇今（5）天表示，下週一(10日)開始東半部降雨增多，下週二到週四(11-13日)影響最大。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
AI預測準鳳凰颱風「強又大」 粉專：全台明顯降雨
熱帶性低氣壓TD29將形成今年第26號颱風「鳳凰」，氣象專家分析AI模式預測，指出準鳳凰颱風未來可能發展為強烈颱風「又強又大」，若以目前路徑來看，全台都可能出現明顯降雨。中天新聞網 ・ 19 小時前
一分鐘報天氣 / 週三 (11/05) 東北季風持續影響，北東局部有雨，中南部晴到多雲天氣，山區零星雨
明天天氣如何？ 週三華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，不過整體大氣環境還是受到東北季風影響，由於在琉球海域附近有低壓發展，臺灣這邊風向會變得更偏東北一點，對於北部、東北部地區來說天氣變化不大，依然有較多雲量，迎風面地區仍有較高的降雨機率，不過整體的累積雨量會減少一些。中南部及花東地區預估為多雲到晴天氣，午後山區或是花東沿海地區仍會有局部短暫陣雨機會。這兩天氣溫型態差不多，中北部、宜花市區早晚低溫約在20-22度，郊區會再稍低一些；南部、臺東市區低溫相對稍高一些，約在22-24度。北部、宜蘭白天氣溫仍是相對偏涼，約在23-24度，中南部可達28-31度，花東26-29度。 週四以後東北季風開始有減弱趨勢，不過風向仍以東北風為主，因此各地天氣相似，主要的變化會在氣溫上，北部白天高溫回到25-27度。週五到週六將轉為高壓迴流的偏東風環境，迎風面的東北角、東半部至恆春半島地區仍有較多雲量及局部短暫陣雨機會。西半部地區都是較穩定的多雲到晴天氣，南部山區午後仍會有零星陣雨影響。氣溫則會再更明顯回升，北部高溫可達28-30度，中南部30-32度，東半部27-29度。週日的下半天到晚間就會有新一波的東北季風南下。 近期熱帶洋面仍然不平靜，中颱海鷗目前在菲律賓上空，將繼續往西至西北西移動進入南海，距離臺灣仍相當遙遠，沒有明顯影響。另外週二凌晨在關島東南方海面有新的熱帶性低氣壓生成，後續有機會增強為今年第26號颱風「鳳凰」，預估未來也會繼續往西至西北西移動接近菲律賓，下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢，但目前的預報對於北轉的時間點、位置、角度都還有很大的分歧，屆時與臺灣的距離遠近還無法確定，需要持續追蹤後續的預報變化狀況，但至少在本週內都還不會有影響的機會。 以上氣象由 天氣風險 / 歐宗學 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前