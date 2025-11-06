颱風「鳳凰」恐登陸襲台！專家示警4天影響最劇

生活中心／李汶臻報導

前陣子受東北季風及水氣影響，全台天氣明顯轉涼。中央氣象署指出，今（6日）起東北季風減弱，水氣減少後北台灣天氣轉穩，氣溫也會慢慢回升。但颱風「鳳凰」已於6日凌晨2點生成，最新預測顯示，後續路徑可能北轉、逼近台灣。而氣象專家也示警「鳳凰」最巔峰時期的強度，恐挑戰「強颱」等級，並形容其是「又強、又大的怪物」。此外，下週「這4天」將對台灣影響最劇烈。





颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2點生成。（圖／中央氣象署提供）

原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，已在今（6日）凌晨2點增強為颱風「鳳凰」，針對颱風「鳳凰」的後續發展強度以及對台影響，氣象專家林得恩也在臉書粉專《林老師氣象站》作出最新預測，其中分別提及美、日、台氣象中心及各國數值模式的模擬結果。其中，美國聯合颱風警報中心（JTWC）就估計，「鳳凰」在巔峰時期的強度，有機會踏上「強烈颱風等級」的門檻；日本氣象廳（JMA）則預判，至少也是在中度颱風上限的等級；而我國中央氣象署同樣預估，將達到中颱上限等級。

氣象專家林得恩形容颱風「鳳凰」，是「又強、又大」的怪物。（圖／翻攝自臉書粉專@林老師氣象站）





而林得恩也以「又強、又大的怪物」形容颱風鳳凰，並示警若不小心被劇烈的天氣系統掃到，後果一定是非常慘烈。至於發展路徑方面，當前各國數值模式模擬結果已漸趨收斂，均認為「鳳凰」颱風中心將先通過菲島北部陸地，再開始北轉。而隨後沿著台灣海峽，屆時將非常靠近台灣陸地繼續北上，或不排除直接登陸襲台。至於對台灣影響最劇的時間，將落在下週一（10日）至週四（13日）這4天。

原文出處：鳳凰「鬼轉北上撲台」挑戰強颱！專家示警「掃到超慘」這4天影響最劇

