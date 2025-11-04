颱風「鳳凰」最快今生成 氣象粉專曝3種可能路徑恐全台有感

中央氣象署預估，熱帶性低氣壓TD29最快在今（5）日白天發展為今年第26號颱風「鳳凰」。

由於環境條件配合，鳳凰的強度發展潛力不容小覷，且其路徑充滿變數，不排除有機會北轉撲向台灣。氣象預報員黃恩鴻表示，以目前預估路徑來看，鳳凰颱風可能在下週二（11日）、週三（12日）最接近台灣，影響最劇烈。

強度有機會達到中颱 甚至強颱

氣象粉專「林老師氣象站」指出，TD29的環境垂直風切低、海面溫度高，相當配合其發展。多數氣象單位評估，準鳳凰未來在低緯度環境下將持續增強，強度有機會達到中度颱風至強烈颱風等級之間。

此外，粉專「觀氣象看天氣」提到，4日晚間Google DeepMind AI-FNV3 系集預報顯示，當中有50個成員少見一致看好準鳳凰颱風的發展強度，認為巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的「強烈颱風」以上標準。

秋颱路徑變數大 10日前後是北轉關鍵

鳳凰颱風將持續朝西北西方向移動，週末將到達菲律賓附近海域，然而，其後續路徑仍有諸多不確定性。黃恩鴻指出，10日前後可能會是路徑發生轉折的時間點。

黃恩鴻提到，目前模擬路徑來看，準鳳凰颱風有可能會90度北轉襲台，與去年的「天兔颱風」路徑十分相似。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」將路徑歸納為三種可能性，

1. 影響最劇烈路線：若高壓減弱慢，颱風穿越呂宋島後進入巴士海峽或東沙島海域才轉向，並「貼著台灣往東北移動」，此路線對台灣全台都有感。

2. 影響輕微路線：若高壓減弱快，鳳凰在抵達菲律賓前大角度轉向，通過台灣東部外海。

3. 注意共伴效應路線：若高壓強盛，颱風繼續往中國華南前進，雖然對台影響較小，但需注意共伴效應發生。

周末回暖轉乾 下周又有東北季風報到

在準鳳凰颱風逼近前，台灣的天氣仍受東北季風影響。今天水氣減少，但基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區仍有較持續的降雨，須留意局部較大雨勢。

週五（6日）至下週日（9日）白天，隨著東北季風減弱，各地天氣將相對穩定，全台高溫可回升至30度左右，低溫約22至24度。下一波東北季風預計在9日晚間增強，加上熱帶系統的接近，下週二（11日）至週四（13日）將是台灣風雨最明顯的時間。