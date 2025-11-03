颱風「鳳凰」最快明天生成 吳德榮：各別模擬路徑分散

今（４日）受東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，氣象署預估熱帶性低氣壓TD29在週三有機會增強為今年第26號颱風「鳳凰」，估11日最靠近台灣東部。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，今日仍受東北季風影響；北部、宜花及中部山區有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台涼，中南部白天微熱早晚涼；今日各地區氣溫為：北部18至25度、中部19至33度、南部18至33度、東部18至29度。

吳德榮表示，明日至下週日(5至9日)起另一波東北季風影響；明日水氣多，北部及宜花有局部短暫雨，北台偏涼；週四至下週日水氣減少，各地多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日漸升、各地皆是白天偏熱、早晚涼的天氣。下週一(10日)另一波「弱」東北季風影響，迎風面再轉雨、氣溫略降。

吳德榮指出，氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱海鷗在菲律賓中部、偏西進行，進入南海，將以最強之姿，挾帶暴風致災雨，登陸越南，有相關行程應注意。3日20時歐洲(ECMWF)及美國(GEFS)系集模式模擬顯示，另一熱帶系統的系集平均路徑皆在台灣附近北轉，各別模擬路徑分散在兩側，分散度非常大、代表不確定性很大，故過早去討論其對台的威脅程度、也是枉然，因各國模擬皆還在調整中。

