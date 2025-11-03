颱風「鳳凰」最快明天生成 吳德榮：各別模擬路徑分散
今（４日）受東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，氣象署預估熱帶性低氣壓TD29在週三有機會增強為今年第26號颱風「鳳凰」，估11日最靠近台灣東部。
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，今日仍受東北季風影響；北部、宜花及中部山區有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台涼，中南部白天微熱早晚涼；今日各地區氣溫為：北部18至25度、中部19至33度、南部18至33度、東部18至29度。
吳德榮表示，明日至下週日(5至9日)起另一波東北季風影響；明日水氣多，北部及宜花有局部短暫雨，北台偏涼；週四至下週日水氣減少，各地多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日漸升、各地皆是白天偏熱、早晚涼的天氣。下週一(10日)另一波「弱」東北季風影響，迎風面再轉雨、氣溫略降。
吳德榮指出，氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱海鷗在菲律賓中部、偏西進行，進入南海，將以最強之姿，挾帶暴風致災雨，登陸越南，有相關行程應注意。3日20時歐洲(ECMWF)及美國(GEFS)系集模式模擬顯示，另一熱帶系統的系集平均路徑皆在台灣附近北轉，各別模擬路徑分散在兩側，分散度非常大、代表不確定性很大，故過早去討論其對台的威脅程度、也是枉然，因各國模擬皆還在調整中。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」於3日下午8時許發文，並指出熱帶擾動90W在關島南方逐漸發展，預計最快將於本週四（06日）形成第26號颱風「鳳凰」，並說明未來影響台灣的可能性。
中央氣象署指出，今天(4日)天氣和昨天(3日)類似，受東北季風及華南雲系移入影響，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機會，大台北平地下雨範圍也較廣，而桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲。 氣溫方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約攝氏19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時增添衣物，白天南北溫差大，南來北往也請多留意。 離島天氣：澎湖多雲時晴，氣溫22至24度；金門陰時多雲短暫雨，氣溫19至23度；馬祖陰短暫雨，氣溫17至18度。 風力方面，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海或空曠地區及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，活動請注意安全。 第25號颱風「海鷗」清晨2時中心位於鵝鑾鼻南南東方1310公里處，預測未來將向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續朝越南方向前進，對台灣無直接影響。另外，關島附近海面生成熱帶性低氣壓，未來有發展為颱風的趨勢，清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方3
