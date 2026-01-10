颱風1月還來攪局？專家：熱帶擾動「這時」恐成颱
【高沛生／綜合報導】今(10)日清晨陸上天氣大多晴朗，雷達顯示無降水回波，各地未出現降雨。歐洲模式(ECMWF)最新模擬指出，白天氣溫略回升，但傍晚起另一股冷空氣再度補充南下。專家也提醒，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，並有成颱機率，後續變化仍待觀察。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」發文指出，今晨陸上大多晴朗，無降水回波，因此未出現降雨。最新(9日20時)歐洲模式模擬顯示，今(10日)白天氣溫略升，傍晚起至下週一(12日)清晨，另一股冷空氣再度補充南下，西半部維持晴朗，迎風面雲量略增，東半部轉為偶有局部短暫雨的機率。
吳德榮表示，今晚及明日清晨「輻射冷卻」減弱，氣溫反而略升，但整體仍偏低；明日白天氣溫小幅下降，明晚至下週一清晨因「輻射冷卻」再度增強，氣溫又會略降。今日各地區氣溫範圍為：北部6至20度°C、中部10至23度°C、南部10至23度°C、東部9至20度°C。
最新模式模擬也顯示，下週一白天起至週五(16日)各地大多為晴朗穩定的天氣型態，冷空氣將逐日減弱，白天氣溫逐日回升；不過，由於「輻射冷卻」偏強，連日早晚氣溫仍偏低，日夜溫差明顯擴大，幾乎持續一整週氣溫起伏劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，需特別留意保暖與健康狀況。
此外，各國模式模擬顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，且具有成颱的機率。氣候資料顯示，西北太平洋出現「1月颱」並非異常，只是相對少見，且歷史上未曾侵台。至於是否會對台灣造成間接影響，專家認為目前仍言之過早，各國模式仍在調整，後續需持續觀察。
