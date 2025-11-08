颱鳳凰風來襲 台電苗栗區處整裝戒備
鳳凰颱風即將來襲，根據中央氣象署預估由於颱風所處環境有利發展，未來將持續增強且不排除於下周二、三有穿台侵襲的可能，台電苗栗區營業處八日超前備妥各項防颱準備工作，包括預防性樹木修剪、線路特別巡視等預防性工作，並已盤點妥各式車輛、機具等防災設備及材料盤點等作業，並調度搶修人力隨時待命，全面整裝戒備颱風可能帶來的各項災害，務求降低災情及迅速復電。
台電苗栗區處特別提醒民眾及早做好防颱準備工作，加強固定戶外看板、招牌等易掉落物件，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電；另外針對抽水站等不能停電等相關單位或設備，須及早自備發電機或不斷電設備；若發生停電事故，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，亦可撥打台電一九一一客服專線或本處停電通報電話(037-266911)。
台電將積極搶修停電事故，儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以交通運輸、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。
