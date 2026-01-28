颳到明晚！12縣市東北風狂吹 外出慎防8級陣風

中央氣象署今（28）日晚間發布陸上強風特報，受東北風明顯偏強影響，28日晚間至明（29）日期間，全台共有12個縣市達黃色燈號警戒標準。氣象署提醒，這些地區局部地區有平均風力6級以上或陣風8級以上發生的機率，民眾外出需特別留意。

此次強風特報影響範圍廣泛，包括桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣及連江縣。根據氣象署觀測資料，28日晚間10時左右，屏東縣九棚測站已測得8級平均風力，屏東縣鼻頭、金門縣烏坵、澎湖縣望安及湖西等地也測得7級平均風。

氣象署在特報中指出，黃色燈號代表需要注意戶外安全，在戶外應小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落的碎片。氣象署呼籲戶外工作者注意安全，民眾應加強牢固戶外物品，行車時需減速慢行，並留意大眾運輸可能出現的延誤訊息。

氣象署也提醒，由於台灣地形複雜及海陸分布特殊，部分地區無測站觀測，實際風力可能更強。氣象署建議民眾密切注意最新氣象資訊，做好防範措施，確保人身安全。

