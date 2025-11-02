颶風廢棄物的奇幻漂流！《華郵》追廢棄物移動軌跡 揭清運真實流程

編譯莊佳芳／綜合報導

颶風侵擾後都會留下大量的廢棄物，風暴過後，那這些海量的廢棄物都是怎麼消失的？消失後又去了哪裡？《華盛頓郵報》在2024年颶風海倫妮及米爾頓侵擾美國佛羅里達州後，追蹤了這些廢棄物，從他們的移動軌跡，窺探這段不為大眾所知的「旅程」。

颶風產生大量垃圾

每年的6月到11月是美國的颶風季節，每每颶風侵襲都會導致大量建築損壞、樹木倒塌，進而產生大的垃圾。《華盛頓郵報》報導，佛羅裡達州金銀島在2024年9月及10月，分別遭受颶風海倫妮及米爾頓的侵襲，面積僅僅四平方公里的金銀島，在風暴過後就產生了超過約9萬8000立方公尺的垃圾，相當於200萬個標準廚房垃圾袋的垃圾。

這些成堆的垃圾堵住了所有街道，家具、電器等各種大型家具被堆積在街道上，為了處理這些垃圾，兩家專業運輸公司不分晝夜地清理了約50天，運送了七千卡車的垃圾。那麼這些垃圾最後都去了哪裡呢？為了解開這個謎題，《華盛頓郵報》在10個垃圾上做了標記，並追蹤這些廢棄物的移動軌跡，其中有三個廢棄物的移動軌跡最具代表性。

颶風海倫妮侵襲佛羅裡達州後，留下損壞的建築及海量的垃圾，副總統范斯也到現場慰問，傾聽災民心聲。（圖／翻攝自X平台 @JDVance）

一張辦公椅

金銀島的下水道因為颶風堵塞，形成了第三類汙水，這些汙水又被稱為「黑水」，被認為受到病原體或毒素汙染，可能對接觸到的人構成健康風險，因此接觸過這些水的所有物品都必須要丟棄，而這張來自一家水療中心的辦公椅，正是接觸過黑水的廢棄物。

根據追蹤器顯示，這張椅子在水療中心的停車場放置了40多天後，出現在皮尼拉斯郡的固體廢物處理中心，《華盛頓郵報》表示，這並不是一個預期中的地點，因為正常情況下，處理颶風殘骸及廢棄物的應該是各地政府的承包商，而非處理社區垃圾的固體廢物處理中心。該處理中心主任薩科（Paul Sacco）表示，應該是椅子與一般社區垃圾混在一起了。

一部電動滑板車

這台用作代步的滑板車被海水淹沒，海水腐蝕了內部的電子設備及引擎。滑板車的主人安多利諾（Frank Andolino）將它報廢，並獲得理賠。裝上追蹤器的隔天保險公司就將它拖走，並送到距離金銀島約225公里的汽車拍賣場。

被不明買家收購後，滑板車移動到位於邁爾斯堡的一家金屬回收公司，該公司的營運經理鮑爾斯（Jeff Powers）向《華盛頓郵報》解釋，滑板車被粉碎後，會分解出各種金屬，這些金屬可能會被做成鋼筋等，其他非金屬部分會送往另一家工廠，進行更進一步的回收及利用。

颶風米爾頓侵襲佛羅里達州後，留下堆積如山的廢棄物。（圖／翻攝自X平台 @baby2baby）

一台衛星接收器

這個內部裝滿複雜零件的接收器，同樣被海水侵蝕到無法使用。在追蹤器被貼上後，過了兩週它才從路邊移動到金銀島社區中心公園，這座公園被指定為颶風廢物的傾倒場。又過了四天，它被轉移到一家廢棄物管理公司，隨後就不再移動，《華盛頓郵報》推測，它可能是在此被壓碎、分解。

《華盛頓郵報》表示，這台衛星接收器的移動路徑是典型的清理過程，從蒐集到中轉地點，最後由與金銀島市簽約的公司進行妥善處理。

