颶風梅麗莎釀嚴重災情 曾2度來台「傳奇追風人」失聯48小時

美國知名「追風人」喬許莫格曼（Josh Morgerman）此次在牙買加追風，身處聖伊麗莎白教區時遭颶風眼牆正面襲擊一度失聯。（圖／翻攝自臉書「Josh Morgerman」）

颶風「梅麗莎」（Melissa）橫掃加勒比海後，造成牙買加西部與古巴東部嚴重災情，至少36人死亡、數萬人受災。而曾來台的美國知名「追風人」喬許莫格曼（Josh Morgerman）此次在牙買加追風，身處聖伊麗莎白教區時遭颶風眼牆正面襲擊，一度失聯48小時。

根據外媒的報導，氣象專家約翰莫拉萊斯（John Morales）指出，「梅麗莎」不僅是大西洋盆地有史以來第三強的颶風，更顯示熱帶氣旋「爆發性增強」的令人擔憂趨勢，世界氣象組織（WMO）也已決定將「梅麗莎」除名。

廣告 廣告

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）數據，「梅麗莎」在登陸牙買加時達到五級颶風強度，持續風速高達每小時185英里。飛機偵測更記錄到瞬時風速達252英里／小時，創下歷史新高。

「梅麗莎」同時是2025年第3個在24小時內風速暴增超過70英里的颶風，莫拉萊斯指出，這一現象在近20年間急遽增加，1980年至2002年僅有3場颶風出現此情況，而2003年至2025年間卻激增至18場，「這反映出海水異常升溫正導致颶風更快、更強、更具破壞力。」

「梅麗莎」於登陸牙買加西南部聖伊麗莎白教區（St. Elizabeth Parish）時，帶來毀滅性狂風與暴雨。棕櫚樹被狂風吹至幾乎折斷，屋頂如「致命的五彩紙屑」般四散飛舞。當地泥濘與瓦礫遍地，沿海地區的建築遭風暴潮重創，連蒙特哥灣機場都需長期修復。唯一的相對好消息是，距離風暴中心較遠的首都京士頓受損較輕，將成為全國重建的後勤中心。

古巴政府迅速疏散超過75萬人，儘管東部地區出現嚴重洪災，但目前尚無死亡通報。海地則因暴雨引發洪水，至少30人喪生、1萬5000人仍留在避難所。「梅麗莎」在橫掃加勒比後於巴哈馬減弱為二級颶風，雖未造成嚴重人員損失，但當地官員仍警告基礎設施需時間恢復。

美國知名「追風人」喬許莫格曼（Josh Morgerman，社群帳號@iCyclone）此次在牙買加追風，身處聖伊麗莎白教區時遭颶風眼牆正面襲擊，一度失聯48小時。他事後在社群平台報平安，直言「梅麗莎是我見過最強的颶風」，並透露自己與當地居民被迫躲入廚房避難，才逃過一劫。

莫格曼指出，布萊克里弗（Black River）歷史城鎮幾乎被摧毀，連醫院與古蹟都成廢墟，「如果我當時留在旅館房間，恐怕凶多吉少，因為窗戶被吹飛、玻璃散落，整棟建築屋頂都被掀掉。」

莫拉萊斯強調，「梅麗莎」不只是破紀錄的風暴，更是氣候危機的警訊，「我們正目睹大西洋海溫持續上升，颶風能量因此激增，形成災難性破壞。你可以選擇忽視，但你也應該關注。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Toyz飲料店出「小王秘蜜粿果綠」調侃粿粿王子 一沐日拒跟風消費當事人

王子不倫戀粿粿翻車！天后闆妹洩「那群還有一對沒爆」萬人置板凳吃瓜

粿粿還沒離婚就搬進王子家？她遭爆感情重疊 范姜彥豐斷3年情