颶風美莉莎重創牙買加、古巴 穿越巴哈馬群島
颶風美莉莎肆虐加勒比海地區，已經造成至少30人死亡，目前正逼近巴哈馬群島。（戚海倫報導）
颶風美莉莎先前以三級颶風強度登陸古巴，造成重大損失。美國有線電視新聞網CNN報導，由於河流水位上漲，大約14萬人與外界隔絕，風暴肆虐古巴，隨後穿越巴哈馬群島。
美莉莎襲擊牙買加，它是有史以來最強的大西洋颶風之一，對公共基礎設施造成重大破壞，導致島上大部分地區斷電。由於部分地區無法進入，目前還不清楚災害的程度。CNN引述地方官員說法報導，美莉莎引發的洪水，沖破了海地的河堤，造成至少23人死亡。在受災嚴重的牙買加聖伊麗莎白教區，已經發現四具遺體。
CNN報導，衛星影像顯示，牙買加西部地區遭受大規模破壞。稍早美莉莎減弱為一級颶風，穿越巴哈馬群島，為當地帶來破壞性強風、暴雨和危險的風暴潮。預報顯示，颶風可能在未來一兩天內再次增強。美國國務卿盧比歐表示，美國正和牙買加、海地、多明尼加共和國和巴哈馬政府保持密切聯繫，共同應對颶風美莉莎帶來的毀滅性影響。
