颶風美莉莎重創牙買加 損失逾一年GDP
就在美莉莎登陸古巴之前，已經侵襲海地、多明尼加等國家，更以5級颶風強度、逼近3百公里的風速，登陸牙買加南部，打破當地有氣象紀錄以來，最強風暴的紀錄，帶來水災、還有大量道路、房屋損毀，超過50萬戶大停電。
看著滿目瘡痍，不知從何著手，才能重建家園。 受災民眾：「情況糟透了 所有的食物 樹木，一切都被沖走了。」
牙買加史上最強的風暴，颶風美莉莎以五級颶風的威力橫掃，豪雨淹沒了許多社區，道路和通訊都中斷，超過50萬居民斷電。受災民眾 與 人道組織成員：「你們需要電力來供水對嗎，(沒錯 要有電力)，那你們現在有電力嗎 沒有。」
西南部的聖伊麗莎白堂區災情最為嚴重，地方官員形容，當地已「整個被水淹沒」，房屋被沖毀，還有居民依然受困屋頂等待救援。北岸的觀光景點 蒙特戈灣也未能倖免，許多飯店和住家都嚴重受損。受災民眾：「昨天真是糟透了 太可怕，嚇死我了 是我人生中最糟的一天，最糟的經歷 眼睜睜看著，我的房子被洪水淹沒，我和孩子都嚇壞了。」
專家指出，美莉莎除了規模驚人，更是近60年來移動最緩慢的颶風之一，帶來超過750毫米的豪雨，造成毀滅性洪災。氣象專家：「初步估計災害造成的經濟損失，總計達220億美元，值得注意的是 牙買加的GDP，約為每年200億美元，因此 損失金額已超過，牙買加一年的GDP。」
目前救難人員正持續清理道路、恢復電力與供水，但包括食物 飲水、安全住所和醫療保健等生活必需品，短時間都亟須仰賴國際援助。
