颶風美莉莎重創牙買加 經濟損失相當1整年GDP

時速150公里強風伴隨豪大雨，宿霧街頭秒變漂流河。水退了，車子全疊一起，更見颱風威力。

民眾揹著行李涉水避難，能走還算幸運，更多是眼見一片汪洋，困屋頂等待救援。

雷伊泰省居民說道，「我們很怕，因為房子是純木造，可能會倒塌，我也替我兩個孫子擔心，他們媽媽人在馬尼拉。」

當局預報海鷗會從南雷伊泰省登陸，預先撤離中部沿岸和低窪地區，但風雨大過預期，就連沉重的貨櫃都在洪水中載浮載沉，還全省停電。

東薩馬省居民說道，「我們那邊都淹水了，河水暴漲，情況很危險，雖然房子是水泥蓋的，還算穩固，但我們不敢冒險，先避開洪水。」

狂風吹毀東薩馬省300棟房屋，警消緊急出動要居民速速離開，但大水來得更快，瞬間就失控，有的水深足以讓人滅頂。目前海鷗正以每小時25公里速度往西移動，預料4日稍晚或5日清晨離開、進入南海，當局警告期間可能掀起3公尺高的風暴潮。

事實上，當地在2013年曾遭超級強颱海燕襲捲，百萬棟房舍毀損，超過400萬人流離失所，至今還沒完全復原。同樣的困境現在也發生在加勒比海的牙買加。

牙買加災民說道，「我真希望能形容這種痛，就像心和胃都要爆開一樣。」

90年來最大颶風梅莉莎來襲，牙買加西部幾乎被夷為平地，風暴離去後留下的滿目瘡痍，讓政府不知從何收拾起。

牙買加災民提及，「如果我們那時還待在家裡，一定會死。」

不但死傷人數隨著清理災區不斷攀升，聯合國更預估梅莉莎吹掉了牙買加整年的GDP，災損近200億美元，讓重建越發困難，亟待國際加大馳援。