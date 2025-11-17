颶風過後 古巴屈公病疫情蠢動

古巴上個月遭逢颶風 「美莉莎」 襲擊，災區仍在復原中，但最近又陷入病媒蚊傳染病的疫情中，全國接近1/3人口受影響。當地流行病專家指出，過去古巴幾乎沒有過屈公病疫情，現在因為食物、燃料與藥品嚴重短缺，包含防蚊用品也難以取得；再加上停電頻繁，在潮溼悶熱的環境下，居民只能敞開門窗通風，種種因素綜合之下，導致疾病更容易傳播。

工作人員在民宅內進行消毒，古巴正努力對抗多種病媒蚊疾病，包含登革熱和屈公病。 哈瓦那居民：「垃圾也是個需考慮的重要因素，還有漏水，因為所有這些問題，都會導致疫情傳播。」

路透社指出，全古巴接近13人口，都受到這波病媒蚊疫情影響，其中在首都哈瓦那部分區域，最為嚴重。專家指出，由於屈公病在當地算是相當罕見，因此當地人等於是「零免疫」狀態。 熱帶醫學研究所主任 哥茲曼：「屈公病是目前，所有傳染病裡最嚴重的，因此我們國家，現在正經歷一場前所未見的疫情。」

古巴首席流行病學家表示，之所以屈公病疫情拉警報，主要是因為停電頻繁，天氣潮溼悶熱又缺乏環境消毒、和修補漏水管線等，使病毒快速擴散。根據世界衛生組織，截至上個月24日，古巴全年度已通報 4472例屈公病。在疫情陰霾籠罩下，首都哈瓦那仍如期舉行年度馬拉松。主辦單位預估，今年有近2900名選手上場參賽，這項賽事也被視為全國規模最大的體育盛會。 參賽者：「能夠完成這場比賽，本身就是一個巨大成功，因為能夠真正從疾病中康復並完成比賽，而且還能以好成績完成比賽，這才是真正的成功。」

不少跑者對於國家面臨的重重挑戰，抱持樂觀看法，民眾期待，這份堅持能成為全民對抗疫情的動力。

