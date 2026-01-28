颶風重創義大利南部！西西里山城崩塌4公里 「民宅掛懸崖」驚悚畫面曝

義大利南部近日遭颶風「哈里」重創，西西里島山城尼斯切米（Niscemi）發生大面積邊坡崩塌。（圖／翻攝自臉書公開社團，ANNUNCI - Niscemi e Dintorni）

義大利南部近日遭颶風「哈里」重創，西西里島山城尼斯切米（Niscemi）發生大面積邊坡崩塌，長度達4公里，多棟住宅懸掛在懸崖邊緣，情勢極度危險，且目前崩塌持續擴大，恐波及城鎮歷史核心區。據悉，當地已有約1,500名居民被迫撤離家園，其中多數投靠親友暫住，另有數百人連續數晚安置於體育館。

《衛報》（The Guardian）報導，尼斯切米於當地時間週日開始出現山體滑坡現象，隨後迅速擴大，形成長達4公里的崩塌帶，目前範圍仍持續擴大，外界憂心恐波及城鎮歷史核心區。當地已有約1,500名居民被迫撤離家園，多數投靠親友暫住，另有數百人連續數晚安置於當地體育館。

現場影像顯示，當地多棟房屋懸掛在懸崖邊緣，已瀕臨坍塌，畫面怵目驚心。西西里民防機構指出，位於山崩核心區50至70公尺範圍內的建築，幾乎難逃倒塌命運。當地學校持續停課，連接尼斯切米與沿海城市傑拉的主要道路也已全面封閉。

尼斯切米市長孔蒂（Massimiliano Conti）受訪時坦言，山體於週二清晨再度下滑約10公尺，空拍畫面顯示城鎮部分區域正在崩解。他表示，地層仍不斷發出異常聲響，加上持續降雨，使救援與地質評估作業更加困難，城鎮甚至可能面臨對外交通完全中斷的風險。

據了解，颶風「哈里」帶來豪雨與高達9公尺的巨浪，重創西西里、卡拉布里亞與薩丁尼亞，多條道路、海岸防禦設施及海濱度假區遭到破壞，整體損失初估超過10億歐元。義大利政府已針對災區發布緊急狀態，並先行撥款1億歐元作為緊急應變資金，並承諾將推動後續修復與重建工程。西西里地方政府估計，島內損失至少達7.4億歐元，金額恐持續攀升。

