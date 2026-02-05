飄怪味、住客生病！美Airbnb藏生物實驗室 中國籍屋主曾涉2023年舊案

編譯張渝萍／綜合報導

美國拉斯維加斯一處Airbnb中，竟然藏有「生物實驗室」，裏頭被查出多個裝有不明液體的容器，FBI已將這些液體送往實驗室檢測。據報，不少入住該房的租客紛紛生病，甚至情況嚴重。

不僅如此，此案中被查其中一人、中國籍人士祝加貝（Jia Bei Zhu）2023年也曾涉及加州里德利的非法生物實驗室案；而祝加貝也疑似與中共關係密切，因根據知名病毒學家閆麗夢引述中國科協期刊《今日科苑》內容指，祝加貝的父親，正是中共軍民融合醫療領域專家祝總驤。

涉入拉斯維加斯非法生物實驗室案的中國籍人士祝加貝，2023年也曾涉及加州里德利的非法生物實驗室案。（圖／翻攝自X平台 @BenTallmadge01）

Airbnb被當非法生物實驗室

綜合CNN與《國會山報》報導，拉斯維加斯警方接獲通報，檢舉該地一棟住宅發出「像醫院，但不是乾淨的醫院，而是一種惡臭、陳舊、空氣滯留的味道」。這棟住宅甚至被當作Airbnb出租，據稱數名入住者都生病且病情嚴重。

警方獲報後，SWAT特勤隊上周六（1/31）持搜索令入屋搜查，拘留55歲、該住宅的物業管理人索羅門（Ori Solomon），並在屋內發現存放許多樣本、不明液體的容器，以及實驗設備等等。調查人員說：「在現場發現可能屬於生物材料的證據，包括裝有不明液體樣本瓶的冰箱。」

警長麥克馬希爾（Kevin McMahill）表示，執法人員在執行搜索時採取了特別安全措施，包括使用機器人進入住宅進行清查，並採集多項空氣樣本。危害物質處理小組（Hazmat）也參與將物品移出住宅的工作。

FBI局長帕特爾（Kash Patel）3日在接受福斯新聞訪問時表示，從該住宅取得的 1000份樣本已被送往全國各地的聯邦調查局實驗室進行分析。

帕特爾說：「FBI 正在蒐集這些證據並送往我們的實驗室進一步分析。一旦取得結果，我們就能提出進一步的指控。」當局也強調，目前沒有對公眾造成威脅。

警方接獲多起投訴屋飄怪味

根據報導，警方先前曾接獲多起關於這間Airbnb住宅車庫的通報，有兩人在進入車庫後病重到無法下床，還有人形容屋內氣味「像醫院，但不是乾淨醫院，而是一種惡臭、陳舊、空氣滯留的味道。」

另外也有人通報車庫入口放有三台冰箱、屋內有大量死蟋蟀，以及據稱有不少住過該Airbnb住房後出現身體不適情況。

警方先前曾接獲多起關於這間Airbnb住宅車庫的通報，有兩人在進入車庫後病重到無法下床。（圖／翻攝自X平台 @SOFXnetwork）

與中國籍男子有關

而這起案件引起外界注意的其中一個原因正是，屋主是中國人，且曾與2023年非法實驗室案有關。

警長麥克馬希爾表示，該住宅的屋主是祝加貝（Jia Bei Zhu），祝加貝曾在2023年涉及加州里德利（Reedley）的一處生物實驗室案件並遭逮捕。

他當時因沒取得適當許可即製造COVID-19、驗孕及HIV檢測試劑，以及對部分檢測套件進行錯誤標示，而祝加貝預計將於今年4月就該案受審。他的律師卡波茲（Anthony Capozzi）2日表示，他的當事人過去三年一直被聯邦拘押。

卡波茲表示：「他與任何在拉斯維加斯住宅內進行的生物實驗室活動無關。我們並不清楚該住所內發生了什麼事。」

美國拉斯維加斯一處Airbnb中，竟然藏有「生物實驗室」。調查人員已將樣本送去調查。（圖／翻攝自X平台 @MarioNawfal）

2023年的非法實驗室案

根據美聯社報導，祝加貝2023年的非法實驗室案中，調查人員曾發現「病原體」容器，上頭以標籤寫有中文與英文，標出「登革熱」、「HIV」與「瘧疾」，並在現場發現1000隻老鼠。」

而根據知名病毒學家閆麗夢在X上引述中國科協期刊《今日科苑》內容指，祝加貝的父親，是中共軍民融合醫療領域專家祝總驤。

祝加貝嫌疑重大

根據KLAS報導指，祝加貝的名字仍被列為擁有該房產公司的登記代理人，而 SWAT特勤隊正是在這棟房產上執行搜索令。祝加貝擁有的有限責任公司，是 在2022年購入這棟住宅。

紀錄顯示，祝加貝今年1月與所羅門聯絡達467次。調查人員指出，他曾指示所羅門在等待審判期間協助管理房產並轉移資金。

當局也表示，他與已因法律問題離境的妻子通話達3524次，並認為其妻可能能夠存取監控這棟拉斯維加斯住宅的攝影系統。

對美國國安構成威脅

威斯康辛州共和黨聯邦參議員強森（Ron Johnson）3日受訪時表示，這起非法生物研究實驗室，對公共安全構成「極為嚴重的問題」。

強森指出：「現在非常容易取得這類資訊，並利用CRISPR技術進行所謂的功能增益（gain-of-function）研究。」CRISPR俗稱「基因剪刀」，可讓人類精準、快速、便宜地編輯DNA。根據非營利生物醫學研究機構Broad Institute的說法，這項技術也能讓使用者關閉特定基因，或插入新的遺傳物質。

強森指出，國會完全不知道全國有多少非法實驗室在運作，「這對我們的國家安全構成真正的威脅。」

