飄酒味 ！ 駕駛辯"有喝怎會開車" 一吹酒測值0.29超標

中部中心／張家維 南投報導

南投縣警方，執行酒駕專案勤務時，攔查到一台轎車，請駕駛拉下車窗，卻隱約傳出酒味！不過他非常有自信的表示，自己沒喝酒，還說有喝的話，怎麼會開車出門，但員警一測，糗了！酒測值0.29，已經超標！

深夜的大馬路上，巡邏警方實施攔查，

大哥自信的說自己沒喝酒，不過該問、該測的，該走的流程，都還是要走一次。大哥表示，可能是食用檳榔的關係，才會有酒精反應，因此員警先叫他休息、漱漱口。

咕嚕咕嚕，大哥瞬間把拿來漱口的水一飲而盡，接著乖乖配合酒測，但是…

酒測值遠遠超過法定的0.15毫克，剛剛還很有信心的大哥，聲音瞬間變小，因為真的糗大了！

事發就在南投市虎山路上，23日晚間南投警方，執行酒駕專案勤務，攔查到這名41歲劉姓駕駛，發現他有酒容、酒氣，卻一直辯稱自己沒喝酒，不出意外，酒測值嚴重超標。





酒駕上路，還不斷狡辯，當場被依公共危險罪嫌，移送法辦。





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

