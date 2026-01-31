飄香半世紀「文化阿給」暫別淡水！家族分家各自創新路

淡水知名老店「文化阿給」驚傳休業消息，這間經營五十年、也是天王周杰倫最愛的美食小店，將從一月底營業至庫存賣完為止。第二代業者坦言，休業主因是家族理念不合，未來將分家各自經營。消息傳出後，即使今日淡水天氣不好，仍吸引不少老饕前往朝聖。

淡水知名老店「文化阿給」驚傳休業消息，這間經營五十年、也是天王周杰倫最愛的美食小店，將從一月底營業至庫存賣完為止。（圖／翻攝路上觀察學院）

「昨天才看到新聞的訊息，所以今天就來吃這樣，至少在他結束前還是再來，能吃幾次回味懷念一下。」一位顧客表示。這家位於淡水真理街的小吃店，菜單僅有阿給、魚丸湯及包子三種簡單選項，卻深受當地居民與學生喜愛。特別是周杰倫過去在淡水念書時也愛上這味，店家還因此推出「周杰倫套餐」，成為不少粉絲特地前來朝聖的原因。

文化阿給已於1月30日在社群平台證實休業消息，表示「因家裡因素目前分家，接下來等庫存賣完，視情況就會暫時歇業」。老闆解釋，這家傳承至第三代的老店，家族成員各司其職，但對未來發展卻有不同想法。據了解，家族中的哥哥陣營希望以新的經營理念打造全新店面，而姊姊則堅持遵循傳統方式，因此決定分開經營。雙方都計劃在三月重新開店，將以不同的經營模式繼續這個品牌。老闆也表示，多多少少還是會有一點因為爭吵而傷心。

消息傳出後，網友紛紛表達惋惜：「這家很好吃耶，真可惜」、「名店分家感覺是沒辦法的事情」、「這間生意超好欸，怎麼搞成這樣」、「不知道新店面味道會不會變」。有淡江學生表示畢業後每年都會回去吃阿給，對此感到可惜。也有網友提出建議：「這間缺點就是根本沒地方停車，希望新店面可以規劃一下。」

文化阿給在社群媒體上表示：「文化阿給目前已營業數十年，非常感謝大家的支持與肯定」，並提到「將來會再開另一間店，將在另一個地點服務大家」。雖然家族內部事務一時難以說明清楚，但老闆希望這個飄香半世紀的好滋味，未來仍能繼續讓大家品嚐。

