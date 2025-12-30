飄香四十載！基隆華星牛排館元旦起歇業 老派西餐暫別食客

開業超過40年的基隆老字號西餐廳『華星牛排館』宣布將自2026年元旦起暫時歇業。（圖／翻攝自FB，華星牛排館）

開業逾40年的基隆老字號西餐廳「華星牛排館」宣布，將自2026年1月1日起暫時歇業。業者指出，近期面臨人力不足，為維持餐點品質及營運穩定，決定進行調整與休整，未來將視整備情況擇期重新開業，相關進度將另行公告。

位於基隆港一帶的華星牛排館，過去曾多次登上美食節目與媒體報導，以保留傳統氛圍的老派西餐廳風格聞名。餐廳設於大樓地下室，裝潢懷舊，是許多基隆居民舉辦家庭聚餐、慶生聚會的首選場所。

在Google評論平台上，該店累積4.5顆星的高分評價，顧客普遍認為餐點「食材新鮮、份量足夠且美味」，服務也獲肯定。不過也有少數意見指出「價位略高」、「店內有老店痕跡與蚊蟲問題」，反映出長年營運所面臨的挑戰。

廣告 廣告

對於此次歇業決定，店家透過社群平台表示：「因近期人力吃緊，已難以維持原有水準，決定從2026年元旦起暫時停止營業。」同時也表達對顧客長期支持的感謝，「期盼未來能以熟悉的味道與狀態再次與大家見面。」目前重新開業的具體時間尚未公開，華星牛排館表示將於社群平台持續更新相關訊息。

開業超過40年的基隆老字號西餐廳『華星牛排館』宣布將自2026年元旦起暫時歇業。（圖／翻攝自FB，華星牛排館）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平曾放話「錢不讓姓曹的碰」想將遺產全給乾兒子！ 律師嘆：沒那麼簡單

曹西平辭世乾兒子心碎求助 龍千玉證實三哥將授權處理後事

曹西平生前悲嘆「沒家人」！4兄弟對失智父不聞問 姪子女同樣冷血