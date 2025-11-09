飄香超過70年 萬華必比登名店「昶鴻麵點」熄燈

台北市萬華名店「昶鴻麵點」驚傳熄燈。（圖／翻攝自GoogleMaps）





陪伴在地人及饕客超過70年的台北市萬華名店「昶鴻麵點」，日前驚傳無預警停業，昶鴻麵點不僅承載三代人的回應，也是歌手蕭敬騰的愛店，更連續5年入選《台灣米其林指南》必比登推薦。如今老店歇業，傳出與老闆、老闆娘年事已高，考量健康決定忍痛收店。

如果「巷子內」是台灣人對美食的最高讚美，位於華西街夜市不起眼一角「昶鴻麵點」，就是這讚美的最佳代表，昶鴻麵點主打古早味麵食與黑白切，招牌「菊花肉麵」那恰到好處的湯頭，是豬大骨與老薑在細火熬製下的濃郁之美，取自豬頰、紋理如花的嫩肉片，則是滑順又充滿膠質的口感之萃，兩者與偏細麵交織出的「台式靈魂麵」口味，總是讓客人難以忘懷。

就像所有巷內間的老字號小店，撐起老店的絕不只有招牌菜，昶鴻麵點的扁食麵、下水麵、豬尾麵、肉絲麵等經典小吃，以及生腸、豬舌、肝連等黑白切，都是許多人記憶中的庶民美味。

Google上的昶鴻麵點已顯示永久歇業。（圖／翻攝自GoogleMaps）

昶鴻麵點熄燈的消息一出，既讓網友錯愕也令在地人驚訝，不少拒絕相信Google Maps顯示「永久歇業」的客人，實地前往後，只能在心中留下一句又一句的興嘆「從小吃到現在，沒想到真的收了」「菊花肉麵是最想念的台北味」「這種老店越來越少了」。

