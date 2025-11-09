飄香逾70年！蕭敬騰愛店「昶鴻麵點」歇業 老饕不捨

台北市萬華區知名老字號「昶鴻麵點」已呈現休業狀態，結束長達70餘年的營業歷史。這間民國43年開業的老店，自2020年起連續五度獲得《臺灣米其林指南》必比登推介肯定，不僅是許多老饕心目中的經典好味道，也是知名歌手蕭敬騰的愛店。據附近店家透露，老闆夫婦因年事已高決定退休。

台北市萬華區知名老字號「昶鴻麵點」歇業 。（圖／翻攝自Google Maps）

位於華西街夜市內的「昶鴻麵點」主打台灣傳統麵食與各式黑白切，其招牌「菊花肉麵」最為人稱道。這道特色麵品使用豬頰靠近嘴邊的肉部位，因膠質紋理形似小菊花而得名。店內也有乾麵、肉絲麵、扁食麵、下水麵、豬尾麵等多樣選擇。黑白切方面則有燙嘴邊肉、生腸、豬尾巴、生腸頭、豬舌、豬心、軟管、小肚等。

根據《聯合新聞網》報導，「昶鴻麵點」目前已呈現休業狀態，讓許多饕客感到不捨。附近店家指出，老闆夫婦年紀大了，決定雙雙退休，一代必比登名店，就此成為絕響。

