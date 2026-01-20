飄香25年美味掰了！逢甲商圈焗烤老店突熄燈 一票錯愕：學生吃到現在

位於台中逢甲大學商圈的「養機場」焗烤義大利麵突然宣布歇業。（圖／翻攝自業者臉書）

位於台中逢甲大學商圈的「養機場」焗烤義大利麵，主打品項豐富的平價義式料理，深受大學生及遊客喜愛，至今已在地飄香25年。沒想到，業者日前突然宣布，「養機場」逢甲店將於今天（20日）結束營業，雖然是個艱難的決定，但還是必須跟大家道別，目前僅剩「養機場中友店」仍有營業，讓大批饕客錯愕不已。

業者16日在臉書粉專發布公告稱，養雞場焗烤義大利麵逢甲店將於20日起暫停營業，「在逢甲的這段日子，我們從福星北路搬移過來營運已20餘年，從一份簡單的義大利麵到一份份熱騰騰的焗烤開始，從莘莘學子到成家立業，是許多人過往的回憶。在這遇見了很多溫暖的人、聽見很多鼓勵的聲音，也留下了屬於這間小店的回憶與笑聲。」

業者坦言，「這不是一個容易說出口的告別，但我們真心感謝每一位曾經走進店裡、願意等待、願意支持、願意分享一餐時光的你。謝謝你們，讓養雞場焗烤義大利麵逢甲店曾經熱鬧、曾經被喜愛、曾經有過意義。暫時和大家說聲再見，願未來的某一天，能以不同的方式再相逢。」

消息曝光後，網友紛紛留言「讀書打工的地方，滿滿回憶，不捨啊」、「從讀五專吃到現在，雖然中間有吃過變口味，但還是願意再回去吃，真的很好吃，這消息真錯愕」、「以前下課常常去吃，以後只能存在記憶中」、「天啊，我們全家的最愛，連帶朋友去吃也愛上了，竟然沒了，好可惜」、「從國中看著你們一直到現在兩個孩子了」。

