飄香25年！台中逢甲商圈名店突宣布「1/20熄燈」 全台僅剩1門市

養機場逢甲店將於1月20日起暫停營業。（圖／翻攝自養機場逢甲店臉書）

位於台中逢甲大學商圈的「養機場逢甲店」，營業至今已25年，主打品項豐富、價格親民的義式料理，深受大學生及旅客喜愛。沒想到業者近期突然宣布，將於今（20）日熄燈停業，消息曝光後讓許多饕客哀嚎，對此老闆透露，全台僅剩「養機場中友店」，如果還想念的話，可以到那找找他的影子。

「養機場逢甲店」位於逢甲大學商圈一級戰區，雖然周邊美食店家林立，但業者仍以義大利麵、焗烤等多樣義式餐點，加上最高不超過3百元的親民價格，至今已開業25年屹立不搖，是許多大學生、當地居民的用餐首選。

但日前業者無預警發出公告，說明「養機場逢甲店」將於1月20日起暫停營業，「以往都是看各位學生們領畢業證書前進職場，這次換我們領畢業證書了，是個艱難的決定，但還是必須跟大家道別，若是還想念就先到那找找我的影子，感謝曾經踏進來用餐的各位」。

消息曝光後讓大批網友及逢甲學生不捨，感嘆「時間太措手不及了，沒有時間再去回憶」、「大學都來這裡吃，還沒機會等到我小孩也來一起吃」、「從國中看著你們一直到現在兩個孩子了」、「逢甲大學的回憶，也太臨時了」、「逢甲又少一味了」。

