飆不停！台股上漲逾百點再寫新高 台積電漲5元開1760元

週一美股普遍收漲，帶動台股今（27）天開盤上漲30.56點，以32095.08點開出，漲幅0.1％，且指數持續走高，一度漲165.48點至32230點，再度超越前一日創下的歷史新高。

權值股方面，護國神山台積電（2330）上漲5元至1760元，暫報1755元；鴻海（2317）上漲2元至226元，暫報225.5元；聯發科（2454）下跌15元至1755元，暫報1765元；台達電（2308）則維持平盤價1230元，暫報1255元。

責任編輯／馮康蕙

