飆升94％ 114年IPO募資額破千億

台股亮麗封關，民國114年IPO市場也繳出漂亮成績單，根據統計，全年上市櫃新掛牌家數包含創新板、櫃轉市、轉投控共計77家、總募資金額1117億元，募資額是去年幾乎倍增，並創下歷史新高。資誠聯合會計師事務所表示，115年上市櫃新掛牌家數持續看好。

114年台股封關收在28963點，IPO也同步亮眼，全年上市櫃新掛牌家數較113年多出10家；募資金額1117億元，較113年成長約94％，幾乎是倍增，也創歷史新高。其中半導體產業13家居冠、數位雲端與生技醫療產業各10家，並列第2名。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長林永智表示，台灣115年IPO市場3大觀察重點，首先是「創新板3.0」，在114年12月年末，證交所開放創新板股票可以當沖、鬆綁投信投資額度以及簡化申請集保、承銷保薦及內控專審流程與時程；優化外國企業上市制度，並開放創新板、上市一般板與上櫃間的多元轉板機制，有助於台灣力爭成為亞洲創新企業的資金匯聚中心。

台灣資本市場長期深耕電子產業，115年持續這股氣勢，尤其是在半導體和數位雲端科技領域發揮，大型集團下的「小金雞」，透過獨立IPO不僅能籌募自身發展所需的資金更能讓母公司擴大營運版圖，預期在半導體與雲端科技發展之下，這一類潛力企業將會是115年IPO市場的關鍵推手。

最後，AI已經是全球企業轉型核心，更是台灣資本市場的驅動力，台灣具備半導體與ICT產業優勢，積極布局AI硬體與應用技術，政府也積極推動「AI新十大建設推動方案」，在政策支持與市場需求雙重加持下，AI將持續擴張。

資誠聯合會計師事務所審計服務市場發展長陳晉昌表示，115年IPO市場在證交所及櫃買中心在建構多層次資本市場架構、推動產業多元化發展上的策略，加上「創新板3.0」等利多政策，預期115年上市櫃新掛牌家數前景持續看好。