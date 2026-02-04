飆破天花板！三星市值首破「1千兆韓元」 南韓股市第一家

韓股示意圖，非今日畫面。美聯社資料照



據南韓媒體今天（2/4）報導，三星電子今天市值首度突破1千兆韓元，是南韓股市第一家跨越該門檻的上市公司，即便早盤受美國科技股影響下跌，三星電子仍在午後反轉向上。

據《首爾經濟》報導，三星電子股票今天上漲1600韓元，漲幅達0.96%，以16萬9100韓元作收，市值達到1001兆108億韓元（約21兆7400億元台幣），首度突破1千兆韓元大關，也是南韓第一家達到該里程碑的上市公司。

報導指出，早盤受美國科技股走弱影響，三星電子一度下跌，但午後買勢回流，股價轉跌為升，漲幅持續擴大。

廣告 廣告

南韓市場普遍認為，半導體企業回暖，以及高頻寬記憶體（HBM）相關企業的體質改善，逐漸反映在股價上。

在半導體龍頭三星電子的帶動下，南韓綜合股價指數（KOSPI）收紅，上漲83.02點（1.57%），收在5371.10點，再度刷新歷史紀錄。

機構法人淨買超1兆7826億韓元，成為推升KOSPI的主力，但個人投資人淨賣超1兆67億韓元，外資淨賣超9400億韓元。

個股部分，除了SK海力士下跌0.77%，其他主要前段班，均呈上漲走勢，包括：現代汽車（2.54%）、LG能源解決方案（2.94%）、三星生物製藥（0.57%）等。

更多太報報導

人生無大志！南韓疫情後大學生只看「現在」 先顧自己錢包卡要緊

阿特曼看Moltbook「只是一時風潮」 自歎對「這件事」太天真

SANA拜託你了！日本大選高市旋風有多狂 她的奈良地盤竟「無戰事」