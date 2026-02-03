飆破 TGS、高速進站三創！Logitech G電競旗艦館Re-open 亮點一次看

記者李鴻典／台北報導

電競周邊品牌 Logitech G 延續 2026 TGS台北國際電玩展競速熱血精神，將賽車電競魂延伸到三創生活園區，今（3）日正式宣布 「Logitech G 三創電競旗艦館」開幕，並推出全新 G325 LIGHTSPEED 雙模無線遊戲耳機，以優雅流線美學展現電競裝備新風格。

Logitech G三創電競旗艦館展現極致電競與賽車魂。

全新改裝的 Logitech G 三創電競旗艦館，在裝潢設計上展現了硬派質感與未來感，店內採用大量沉穩的「消光黑」，搭配天花板亮眼環型燈條與幾何線條打造視覺亮點。空間規劃分五大核心區域，滿足各類型玩家需求，入口最吸睛的「賽車區」設置了全球限量的 McLaren 聯名賽車椅與 A50X LIGHTSPEED 無線藍牙電競耳機麥克風；店內另一區同時展現了全系列頂尖裝備，而針對專業玩家與進階用戶更設有「PRO 區」與「G5 系列專區」；專屬的「耳機區」則讓玩家深度了解各類專業級音訊裝備，還設置體驗區域可直接連線電腦裝置體驗手感。

Logitech G三創電競旗艦館展示全球限量McLaren聯名賽車椅，提供玩家現場體驗飆速快感。

慶升級回歸開幕，Logitech G 推出系列慶祝活動，2/6至2/8期間到店消費即可獲「Logi G 特調飲品」；人氣實況主「赤鬼伯伯」將於2/7下午一點半現身擔任一日店長，與玩家近距離互動；改裝新開幕期間，任選兩件商品滿 3,990 元，加碼送超質感訂製露營杯。

Logitech G 同步發表全新 G325 LIGHTSPEED 雙模無線遊戲耳機。G325 LIGHTSPEED 採用「隱藏式麥克風」與 AI 降噪功能。G325 採用透氣的無縫針織面料結合雙層減壓泡棉，僅 212 公克的極輕巧重量減輕長時間對戰的負擔。技術面則搭載獨家 LIGHTSPEED 無線傳輸與藍牙雙模連線，讓玩家能在不同裝置間自由切換；內置 24-BIT 高品質音效設計提供動態飽滿的音質表現，能精確捕捉遊戲中微小音訊細節。G325 LIGHTSPEED 提供黑、白、紫三色，建議售價 2,690 元。

Logitech G全新G325 LIGHTSPEED雙模無線遊戲耳機。

Logitech G 在電競產業的深耕不僅於硬體研發，更展現在對國際頂級賽事的長期支持。近期《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽（LCK）宣布其「2026 LCK Cup」總決賽將首度移師海外，將於 2/28 至 3/1 在香港啟德體藝館盛大舉行，Logitech G 身為全球頂尖電競賽事的合作夥伴，除了提供選手專業裝備強大支持，亦誠摯邀請玩家一同見證頂級對決的榮耀時刻，並於決賽期間與電競實況主們親臨現場，直擊世界賽事。2/4 前憑 PRO X2 SUPERSTRIKE 預購憑證，登錄發票即有機會抽中門票與機票。

PRO X2 SUPERSTRIKE預購憑證即有機會抽中「2026 LCK Cup」總決賽門票與機票。

迎春節出國潮，台灣大哥大推出眾多原號漫遊優惠方案。

