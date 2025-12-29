飆破80美元創歷史新高! 深圳民眾半夜搶白銀 基金急喊停、業內警告劇烈波動

全球貴金屬市場在 2025 年歲末出現劇烈波動，白銀價格連日暴漲，並於 12 月下旬正式突破每盎司 80 美元關卡，改寫歷史新高紀錄。 圖:翻攝自X帳號@__Inty__

[Newtalk新聞] 全球貴金屬市場在 2025 年歲末出現劇烈波動，白銀價格連日暴漲，並於 12 月下旬正式突破每盎司 80 美元關卡，改寫歷史新高紀錄。市場資金大舉湧入貴金屬避險資產，其中白銀成為今年表現最為強勁的大宗商品之一。

根據《大紀元時報》報導，貴金屬交易商 JM Bullion 數據顯示，截至 29 日凌晨，現貨白銀價格已升至約每盎司 80.30 美元，年內漲幅高達逾 160%。 27 日深夜，白銀單日漲幅一度超過10%，引發市場高度關注。

白銀價格飆漲也迅速蔓延至實體市場。在中國最大黃金珠寶產業聚集地之一的深圳特力水貝珠寶大廈，近日出現搶購白銀條、銀板料的熱潮，多段深夜排隊、瘋搶白銀的影片在網路流傳，引發輿論熱議。有部落客形容，「凌晨的水貝還在搶銀板」。

業內人士指出，「銀板料」為白銀原料，常用於加工製作銀條、銀磚或銀錠，屬高純度實物白銀，是近年投資與投機者追逐的標的。27 日，更傳出有消費者加價購買銀條卻遲遲無法交貨，情緒失控與商家爆發爭執，現場一度混亂。

中國民眾瘋搶白銀。 圖:翻攝自影片

除白銀外，其它貴金屬同樣出現強勢行情。26 日，現貨白銀價格一度站上每盎司 75.62 美元；現貨黃金同步刷新歷史新高，衝至每盎司 4,533.14 美元，期貨黃金則來到 4,559 美元；現貨鉑金亦大漲至每盎司 2,448.25 美元，同樣創下新紀錄。

分析指出，此波貴金屬全面上漲，與供應緊張、工業需求擴張、投機資金湧入、地緣政治風險升溫，以及市場對美國聯準會降息的預期等多重因素有關。

然而，市場過熱也引發監管與業界警訊。中國唯一專注白銀投資的基金國投瑞銀白銀期貨基金（LOF），在多次發布風險提示未獲投資人重視後，宣布自 29 日起暫停 C 類基金份額申購，被外界視為官方對市場過度投機的降溫措施。

多名中國財經部落客與市場分析人士亦公開示警。一名業內人士指出，白銀同時具備金融與工業雙重屬性，雖然新能源、光電產業確實推升需求，但價格上漲更快的其實是投機盤。「工廠買白銀是真的要用，投資機構與散戶買白銀，是等著賣，性質完全不同。」

中國唯一專注白銀投資的基金──國投瑞銀白銀期貨基金（LOF），在多次發布風險提示未獲投資人重視後，宣布自 29 日起暫停 C 類基金份額申購，被外界視為官方對市場過度投機的降溫措施。 圖:翻攝自X帳號@GlobalFocus24

該人士警告，白銀牛市一旦反轉，極易出現劇烈波動，「所有投機資金同時想跑，卻沒人接盤」，並直言「白銀是黃金，又不是黃金，能讓人快速致富，也能讓人快速虧損。」

隨著白銀價格衝上歷史高點，市場情緒出現明顯分歧。部分網友留言嘲諷，「你們炒黃金白銀，我儲備糧油，到時候看誰贏？」也有人感嘆，「別人貪婪的時候，危險往往已經靠近。」

