飆粗話辱罵女性主義者 法國第一夫人致歉但不後悔

法國第一夫人碧姬．馬克宏(Brigitte Macron)15日針對她對活動人士的詆毀言詞、引發了女性主義者強烈反彈一事致歉，試圖平息社群媒體對她的議論。

72歲的碧姬告訴法國網路媒體「Brut」，「如果我傷害到女性受害者，我感到抱歉」，她稱這番在月初被錄下來的言論是「私下」評論。

但碧姬也補充說自己並不後悔，「確實，我是這個共和國總統的妻子。但首先我是我自己。所以當我在私下時，我可能會以不完全合適的方式表達」。

這位第一夫人指的是她出席12月7日法國演員阿比坦(Ary Abittan)的單口秀表演時，對打斷演出的活動人士發出的評論。阿坦比曾被控性侵但並未被起訴。

碧姬在後台和阿比坦談話時，稱這些活動人士是「愚蠢的婊子」(stupid bitches，法文sales connes)。

當這段對話影片在隔天被公開後，社群媒體出現#SalesConnes的標籤風潮，部份知名演員隨後也在社群媒體跟風，包括奧斯卡獎得主瑪莉昂·歌迪亞(Marion Cotillard)在內。

雖然第一夫人辦公室努力要把這項詆毀言論，說成是對這些抗議人士的「激進批評手段」，但未能緩和強烈的反彈。

由大約60個女性團體組成的「女性罷工」(Greve feministe)，要求碧姬公開道歉。而這些打斷演出的抗議人士則戴上寫著「性侵犯」的阿比坦面具，並高喊「阿比坦是性侵犯」。

阿比坦在2021年被控性侵，一名女性指控他強迫進行未經同意的性行為。調查人員在2023年撤銷對他的案件，上訴法院在今年1月維持這項決定。

繼#MeToo運動之後，法國已有多位知名文化人士遭到性侵指控。法國知名演員傑哈德巴狄厄(Gerard Depardieu)5月被裁定2021年在片場性侵2名女性的罪名成立。他並因為被控在2018年性侵一名演員而受審。但傑哈德巴狄厄否認有任何不當行為。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)2023年曾表示，傑哈德巴狄厄是被「獵捕」的目標，「無罪推定是我們價值觀的一部分」。(編輯：陳士廉)