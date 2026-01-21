飆罵唐從聖害女兒被霸凌 徐乃麟時隔9年再致歉：我修養不夠

徐乃麟21日出席活動。（池宗玲攝）

唐從聖日前在談話節目提及他2017年錄製《天才衝衝衝》遭到徐乃麟飆罵五字經，未料事後竟讓女兒在學校遭受校園霸凌。徐乃麟今（21日）出席活動，再次向唐從聖及其家人致歉，「我只能再次抱歉，當時我一時心直口快，涵養不夠，待人處理修養不夠」。

徐乃麟今坦言，不清楚唐從聖近期在談話節目講到的內容，但對於當年事件，他深感抱歉，「我每次人前人後都說，當年我不知道是更年期還是怎樣，做了最不堪的事情，9年了，人生難免擦槍走火，我只能再次抱歉。」

輸不起事件已經9年，這段期間一再被外界提到，徐乃麟認為：「人生沒有遇到事情，是不會反省的，這也不是壞事，反而更能體醒我，應該要更警惕自己的行為才是。」

