飆罵賴清德三字經遭北檢起訴 林國成道歉：期望執政者傾聽民眾心聲

民眾黨前立委林國成。資料照。李政龍攝



民眾黨去年7月20日舉辦「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」活動，時任立委林國成在發言時用三字經飆罵總統賴清德，賴清德事後對林國成提出告訴，北檢今（2/12）天偵結，認定林國成言語已於踰越一般人可合理忍受範圍，依法提起公訴。對此，林國成透過聲明表示，為言行造成的社會爭議與不良觀感，致上最深歉意，也尊重司法程序，期盼相關爭議儘早落幕，但希望執政者傾聽民眾心聲。

對於林國成被起訴，民眾黨表示，尊重賴清德在法律上的權利，而林國成已在第一時間公開道歉並自省，期盼司法能給予公正裁決，未來民眾黨全體公職人員將持續精進、為全民衝鋒陷陣，不負所託。

廣告 廣告

林國成則透過聲明表示，身為政治人物，對自身言行負完全責任，也為社會帶來不好的示範，當時事發後便有表示的確不妥，有錯就認，絕不迴避。

林國成說，自己要為言行造成的社會爭議與不良觀感，致上最深的歉意，未來將尊重司法程序，期盼相關爭議儘早落幕，更期望為政者面對人民的聲音，除了追究用字遣詞外是否合宜，更重要的是用心傾聽，了解並解決民眾的苦難。

更多太報報導

5度飆罵賴清德「X你娘」！前民眾黨立委林國成被訴 北檢：犯後否認應重判

重申不當副市長 黃國昌留伏筆：願意跟藍營組最強團隊

中國國台辦稱李貞秀遭「迫害」 陸委會：公職人員對國家負單一忠誠義務