飆罵「醜八怪」成絕響 ！66歲曹西平家中猝逝 淡出演藝圈生前狀況曝光

娛樂中心／施郁韻報導

資深藝人曹西平縱橫演藝圈多年驚傳驟逝，享壽66歲。（圖／翻攝自臉書）

資深藝人曹西平縱橫演藝圈多年驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，也擔任主持人與綜藝節目常客，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典，生前淡出演藝圈的狀況曝光。

據悉，29日深夜10時許，新北市119接獲報案，新北市三重區河邊北街某民宅內有民眾無生命徵象，消防救護員到場後發現，患者已明顯死亡，身上出現屍斑呈現僵硬狀態，現場家屬為乾兒子，經過家屬確認放棄急救，死者為資深藝人曹西平。

曹西平在11月27日全台發生地震後，還發文寫下「嚇死人好大的地震，大樓好像要倒下來了，你們有感嗎？嚇死我了」，才隔一天，就傳出曹西平在家中過世。

事實上，曹西平早年在華視表演，獲得張小燕賞識，1982年以一首《野性的青春》走紅歌壇，1998年後，成為《龍虎綜藝王》固定班底，曾主持節目《辣妹總動員》，犀利的風格深受觀眾喜愛。

曹西平2002年與兄弟的財產紛爭，他一度淡出螢光幕轉做生意，移居泰國，2010年重返演藝圈。曹西平在節目上發脾氣做效果，一句「醜八怪，醜死了」相當出名，更傳聞被罵過的藝人都會爆紅。

曹西平淡出演藝圈後，曾開可麗餅店，出資協助乾兒子將耳環店遷回台中。2025年，曹西平坦言仍接到節目邀約，但不想再接觸演藝圈，多次婉拒節目邀約，如今傳出病逝消息，令粉絲震驚不已。



