飆股接力賽！從鎢鈷、電梯再到無人機 8檔Q3財報績優股曝光

台灣Q3財報驚豔！世紀民生* 靠AI智慧健康與鳳凰計畫，EPS狂飆年增2,625%；聯友金屬受惠稀有金屬價格，獲利激增635%！另有裕慶-KY、崇友、旭然等6家非電子/金融企業逆風高飛。整體台廠透過轉型、品牌升級（麗豐-KY）與全球佈局，在不確定的環境中展現強勁營運韌性，成功鎖定下一波成長動能！（示意圖／PIXABAY）

2025年第三季，台灣多家產業領導企業交出優異財報成績，不僅顯示出在高度不確定的總體經濟環境下的營運韌性，更突顯其轉型策略與核心競爭力正在開花結果。從金屬回收、健康科技、展示架ODM、傳產零組件、工業濾材、工程服務到美容保養與建材地板，這些企業的表現涵蓋新舊產業，反映出多元化產業鏈在台灣的蓬勃發展。無論是營收創高、毛利改善、轉虧為盈或三率三升，這些企業皆展現出積極佈局全球市場與深化內部體質的成果。以下為8家代表企業於第三季的財報表現與未來展望整理。

世紀民生＊：AI智慧健康驅動營運爆發

世紀民生科技於2025年第三季合併營收達7.73億元，季增24％、年增高達892％，EPS達1.09元，年增幅驚人達2,625％，堪稱逆勢突圍的標竿案例。其營運爆發主因來自智慧健康與AI應用的深度融合，包括旗下「雪肌泌」、「愛視泌Ex」等保健品在直播、電商與實體通路的多元推進策略奏效，使保健品營收占比提升至71.61％。此外，公司積極推進「沛能戒」穿戴裝置與AI智能營養師結合的智慧健康平台應用，加快健康管理科技化腳步。背後的推動力來自其「鳳凰計畫」，透過五個月內快速完成松果購物、詠昇電子、拓米生技、星雲電腦與崴浤科技等多起策略性併購，打造AI智慧新零售閉環生態系，確立其跨足生技、製造、電商與數據應用的獨特優勢。這種逆向整合思維，讓世紀民生成為具備高度資本效率與風險控管能力的新型態平台企業，展望未來，公司鎖定健康、銀髮、寵物護理等非景氣循環產業，將進一步啟動鳳凰計畫2.0，強化其AI驅動的多元獲利動能。

裕慶-KY：展示架ODM推動三率三升

裕慶-KY第三季合併營收達10.85億元，季增35％、年增3.8％，稅後淨利1.94億元，EPS 3.59元，創下今年單季新高。亮眼表現主要受惠於美國大型百貨、寵物用品與折扣零售通路商等ODM訂單出貨量成長，加上新台幣貶值產生匯兌利益挹注，雙重利多助攻營運走強。高毛利的展示架ODM業務比重提升至84.18％，帶動整體毛利率回升至39％，營業利益率與淨利率分別達22％與18％，皆較去年同期大幅提升。裕慶-KY同時啟動印尼新廠運營，除可滿足區域採購彈性，也進一步優化全球供應鏈與出貨效率。第四季在多家美系客戶推進新專案導入下，接單動能續強，未來營運有望進一步升溫。

崇友：新梯與維保雙引擎創歷史新高

電梯工程與維保服務龍頭崇友實業第三季合併營收達16.60億元，年增16.68％，稅後淨利達3.22億元，EPS達1.82元，年增30.94％，營運成績創歷史同期新高。崇友長期布局的三大核心業務包括新梯銷售、汰舊換新與維修保養服務，第三季營收占比分別為47.85％與11.33％，完工認列穩定，帶動獲利同步成長。尤其在維保方面，公司建立完善制度與智慧派工管理系統，提升服務即時性與續約率。第三季毛利率達31.32％，營益率與淨利率則分別提升至21.42％與19.41％，反映內部管理與成本控管成效。展望未來，公司將瞄準都市更新、舊建築重建與工業區開發案源，並持續優化工程效率與升級智慧電梯產品，以穩固其市場領導地位。

旭然：液體過濾設備獲利連三升

過濾技術專家旭然第三季營收為1.6億元，EPS為0.27元，年增42.11％，創下近12季以來新高。受惠旗下Filtrafine品牌於工業液體過濾設備與耗材出貨穩定，第三季毛利率達43％、營益率9％、淨利率7％，皆實現年增提升，展現三率三升表現。公司指出，在高科技、半導體及食品產業需求穩定成長下，產品組合持續優化，加上針對北美市場調漲售價與內部營運精實化，成為拉升獲利的關鍵。第四季持續布局東南亞與北美市場的建廠潮，未來成長動能可期。

世豐螺絲：由虧轉盈，歐美接單回穩

螺絲製造大廠世豐第三季營收4.83億元，EPS達0.81元，年增32.79％，相較上季虧損成功轉盈。第三季稅後淨利為0.52億元，年增44.27％，主要受惠於美洲與歐洲市場接單穩定，分別貢獻54.16％與21.98％營收占比，另有業外匯兌收益助攻，抵銷越南新廠初期成本壓力。世豐具備長中短全產品線與客製化研發能力，持續提升自動化管理與成本控管效率，使第三季毛利率與營益率維持在14％與4％的穩定水準。展望未來，將強化通路合作，密切關注全球總體經濟變化與區域需求，以穩固長期業務成長。

聯友金屬：鎢鈷雙引擎啟動獲利倍增

稀有金屬回收與冶煉專家聯友金屬第三季營收為3.67億元，EPS為1.25元，年增635％，若加回員工酬勞調整，EPS達1.53元，創下亮眼表現。主要受惠於中國對鎢金屬出口配額縮減與環保限制推升原物料價格，鎢酸鈉出貨價年增近一倍，電池級硫酸鈷營收占比提升至20％，使毛利率升至29％。第四季推出高毛利金屬鈷粉產品，預計首批出貨量10-15噸，具高純度技術門檻與穩定性，有望成為新成長支柱。

麗豐-KY：品牌升級搭劉詩詩打國際牌

美容保養品牌麗豐-KY第三季合併營收10.3億元，EPS為2.0元，年增31.6％；前三季EPS已達5.3元，逼近去年全年獲利水準。旗下克麗緹娜品牌藉由產品升級與通路優化並進，新品如「御顏粹泌」、「晶鑽白透」等成功打入中高端市場。品牌宣布劉詩詩擔任全球代言人，強化品牌形象與消費者連結，於上海陸家嘴巨幕投放廣告引爆話題，成功轉化為新品銷售。第四季迎來傳統旺季，公司將持續強化產品力、通路升級與品牌影響力，推升全年營運表現。

美喆-KY：SPC石塑地磚維穩，虧損收斂

美喆-KY第三季營收達7.6億元，雖每股虧損-0.22元，但已較上季顯著收斂。產品出貨穩定，尤其北美地區通路客戶長期合作關係持續深化。雖受匯率與歐洲客戶採購趨於保守影響，10月營收下滑至2億元，但SPC與LVT產品具備技術與設計優勢，公司持續優化產能配置、強化製造良率與供應鏈彈性。展望未來，公司將聚焦開發新品、提升營運效率與擴大市場滲透，力拚重返盈餘。

總體而言，2025年第三季財報呈現出台灣企業在高通膨、匯率波動與全球市場不確定下的高度韌性，無論是透過AI科技創新、供應鏈優化、品牌升級或跨國據點布局，各產業均展現出不同面向的轉型成效，為邁向2026年奠定穩健成長基礎。

