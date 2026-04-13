飆股踩煞車7檔今限速！載板龍頭20分鐘撮合 全部關到4月27日

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

財經中心／余國棟報導

此次列入處置的個股包括欣興、辛耘、元晶（6443）、汎銓（6830）、由田（3455）、中探針（6217）與豪勉（6218）等7檔，其中，欣興屬於二度處置，改採20分鐘撮合一次。（示意圖/ AI製圖）

近期股價異常波動或成交量放大，觸及交易異常監控標準，證交所與櫃買中心昨（13）日同步公告最新處置股名單，共計7檔個股遭列入「抓去關」，自今（14）日起至4月27日止全面實施分盤交易。此次名單涵蓋ABF載板龍頭欣興（3037）、半導體設備股辛耘（3583）等熱門飆股，部分個股短期漲幅超過40%以上，引發市場高度關注。

此次列入處置的個股包括欣興、辛耘、元晶（6443）、汎銓（6830）、由田（3455）、中探針（6217）與豪勉（6218）等7檔，其中，欣興屬於二度處置，改採20分鐘撮合一次，顯示監管強度提升。欣興近期6個交易日股價累計上漲25.83%，且短時間內7次列入注意股，價格波動幅度明顯。

廣告 廣告

辛耘則為首次處置，採5分鐘撮合制度，但其漲勢更為驚人，近6個交易日累積漲幅達43.10%，6個營業日起迄兩日價差高達241元，顯示市場追價力道強勁。至於元晶，同樣列入首次處置，採5分鐘撮合，雖未出現極端短線飆升，但近90個交易日內最大漲幅高達191.90%，中長期資金推升跡象明顯。

另外，汎銓則因多次列入注意股遭延長處置期限，成為本次監管焦點之一。其近6日漲幅達42.48%，而若拉長時間觀察，近90個交易日漲幅更高達426.27%。交易所因此採20分鐘撮合機制，希望降低短線過度投機風險。

由田則屬首次處置，近6日漲幅達42.63%，並伴隨高達12.38%的周轉率，顯示籌碼快速流動，採5分鐘撮合。中探針同樣為二度處置個股，短線6日上漲30.32%，但若觀察更長期，近60日漲幅達391.8%，90日更突破421%，資金長期堆積推升股價，採20分鐘撮合。豪勉則因成交量暴增及短線漲幅45.48%遭列入處置，採5分鐘撮合。成交量較過去60日平均放大逾10倍，市場交易明顯過熱。

本次處置名單呈現「產業集中」與「漲幅過大」兩大特徵，涵蓋載板、半導體設備與檢測等AI供應鏈核心族群，顯示資金近期高度集中在AI相關概念股，帶動股價快速上攻。分析師指出，「處置」措施主要目的在於降低市場過度投機與異常波動風險，透過延長撮合時間，讓交易節奏放慢，避免追價與殺低情緒擴大。對投資人而言，雖不影響基本面，但流動性降低將直接影響進出場效率，短線操作難度明顯提高。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

AI資金狂回流！績效排行大洗牌 這7檔股價飆新高

AI精準行銷太強！騰勢3月、首季營收創新高 新品牌布局曝光

股債齊跌嚇壞市場 這10檔卻逆勢撐住真相曝光！

7檔飆股今被「抓去關」！ 矽光子它被限速20分鐘撮合 全部關到4月27日

