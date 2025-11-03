飆車團遭警突襲！19歲車行員工帶頭 LINE號召深夜狂飆

新北飆仔馬路蛇行迴轉，遭警鎖定逮11人。（圖／TVBS）

新北市警方近期針對機車飆車擾民問題展開大規模掃蕩，成功逮捕11名涉案人士，並查扣10輛改裝機車。警方調查發現，主要嫌犯是一名19歲的改裝車行員工，他與常客透過LINE群組號召同好，在深夜時分於新北市多處路段聚集飆車，不僅製造噪音干擾居民生活，更以危險駕駛方式嚴重威脅公共安全。這些飆車族甚至使用小貨車運送機車至固定地點進行飆車活動，企圖逃避警方查緝。

多輛改裝機車常在路口集結後開始狂飆，造成嚴重的噪音污染，讓附近居民無法安心休息。這些改裝後的機車從馬路上呼嘯而過，吵得居民無法正常睡覺，最終迫使民眾紛紛向警方報案。警方獲報後立即展開搜索行動，大批警力突襲摩托車行，現場發現大部分的車輛都是在該處改裝的，更查出車行不只提供改裝服務，還積極參與組織飆車活動。

警方調查發現，目前在新北市有兩群人從事改裝飆車活動，涉及三間改裝車行。主要組織者是年僅19歲的車行員工及其常客，他們透過通訊軟體建立群組，找來志同道合者相約在深夜時段飆車。在掌握相關證據後，警方一共查扣了10輛機車，並逮捕11人。

新北市交通大隊副大隊長陳冠宇表示，警方分別於9月18日及10月20日陸續發動兩波專案行動，針對吳嫌等11名競速飆車犯嫌及涉案相關改裝車行展開拘提與搜索行動。這些飆車活動主要集中在三重的河邊北街及龍門路口、五股的新五路，以及淡水的淡金路等地點，警方也在這些區域設點進行取締。

為躲避警方查緝，這些飆車族還使用小貨車運送機車到固定地點後才開始飆車，不僅製造噪音擾民，更以危險駕駛方式威脅公共安全。最終，所有涉案人員因涉嫌公共危險罪全數被警方逮捕，所有非法改裝的機車也被一併查扣。

